San Luis de Gaceno refuerza controles de seguridad tras incineración de un bus en Casanare

El alcalde Nelson Garzón Chitiva señaló que la incineración del bus continúa bajo investigación y descartó, por ahora, medidas como el toque de queda.

San Luis de Gaceno

El alcalde de San Luis de Gaceno, Nelson Garzón Chitiva, confirmó que el municipio reforzará los controles de seguridad en las vías, luego de la incineración de un bus registrada días atrás en Sabanalarga, Casanare.

El mandatario explicó que, tras el hecho, se realizó un consejo de seguridad extraordinario en el que se analizó la situación y se estableció que, hasta el momento, no hay presencia confirmada de grupos armados ilegales en el sector.

“Las circunstancias de la incineración de este bus todavía son materia de investigación, dado que no se ha logrado confirmar efectivamente si fueron integrantes de algún grupo armado al margen de la ley o simplemente se trató de una situación distinta”, señaló.

El alcalde indicó que en la zona hay presencia de unidades del Ejército, tanto de Boyacá como de Casanare, y que la administración municipal también solicitó apoyo a la Policía Nacional para fortalecer la presencia institucional.

Frente a las medidas que se adoptarán, el mandatario descartó, por ahora, restricciones como el toque de queda y explicó que los esfuerzos estarán concentrados en controles sobre la vía nacional, vigilancia en las vías terciarias y patrullajes en sectores estratégicos.

“No se van a tomar medidas de ese tamaño. Se van a implementar, más que todo, medidas de control en las vías, especialmente en la vía nacional, y también controles en las vías terciarias”, explicó.

Sobre la investigación por la incineración del vehículo, Garzón Chitiva indicó que las autoridades ya recopilaron los testimonios del conductor y el ayudante, mientras se espera la versión de los pasajeros. Además, se realizará un peritaje al bus para determinar si pudo existir alguna falla mecánica.

El alcalde aseguró finalmente que, pese a la preocupación generada por el hecho, la comunidad de San Luis de Gaceno ha recuperado la tranquilidad y las autoridades mantienen los controles preventivos en la zona.