Fecha límite para actualizar su clasificación RUI 2026: Decreto 662 de 2026 lo confirma

Joven colombiano usando su celular consultando en internet su RUI. Al fondo, logos del RUI y Ventanilla Social. Foto: Getty Images y RUI.

Desde el pasado sábado, 1 de agosto, entró en vigencia con el Decreto 662 de 2026 la implementación de Registro Universal de Ingresos (RUI), oficiando como el único sistema de focalización en el país de cara al acceso a subsidios del Gobierno Nacional.

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Sin embargo, las dudas al respecto han sido muchas, especialmente de los beneficiados, precisamente, por estos subsidios debido a que algunos han cuestionado si las clasificaciones, manejadas en ese momento por el Sisbén, cambiarían con la entrada del RUI.

En algunos casos cambió, en otros no, y por eso en Caracol Radio le contamos cómo puede actualizarla.

Paso a paso para consultar su clasificación en el RUI

Inicialmente lo que usted debe hacer es consultar su clasificación actual en el RUI. Esto lo podrá hacer de la siguiente manera:

Lo primero que deberá hacer es ingresar a la página web oficial de la Ventanilla Social del Departamento de Planeación Nacional en este link: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/

en este Cabe recordar que con la entrada en vigor del RUI también quedó en funcionamiento la plataforma Ventanilla Social , una herramienta que le permitirá a la ciudadanía consultar todo lo relacionado al tema y, además, su clasificación .

, . Se abrirá una ventana en donde usted deberá diligenciar el formulario en el que se le pide únicamente seleccionar su tipo de documento de identidad y el número.

Una vez diligencie esa información, la plataforma le mostrará su clasificación del RUI.

¿Qué significas las letras A, B, C y D de la clasificación del RUI?

Una vez usted consulte su clasificación, esta será de una letra y un número, que se diferencian así:

A1 - A5: Pobreza extrema

Este primer conjunto agrupa a los hogares en situación de pobreza extrema.

B1 - B7: Pobreza moderada

Son los hogares en condición de pobreza moderada.

C1 - C18: Vulnerabilidad

Corresponde a hogares en condición de vulnerabilidad.

D1 - D21: Ni pobre ni vulnerable

Comprende hogares que no están en situación de pobreza.

Entonces, ¿cómo actualizar la clasificación de RUI?

Pues bien, en este caso usted debe saber que actualizar la clasificación del RUI no depende de usted, pues este sistema lo que hace es que “integra y cruza información del Sisbén con datos de diferentes registros administrativos disponibles en el Estado, a través del Registro Social de Hogares”, es decir, de otras entidades como la DIAN, PILA, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Registraduría Nacional del Estado Civil y registros de propiedad, entre otras fuentes, para definir esa clasificación.

Pero ojo, las personas que registren cambios en la clasificación obtenida en el RUI, según señaló el DNP, podrán consultar y solicitar la corrección de los datos en la Ventanilla Social, que funciona en las diferentes entidades territoriales del país.

Sin embargo, estos cambios solo se pueden solicitar en el caso en el que sea demostrable que hay un dato erróneo en la ficha del hogar o alguno de los integrantes del mismo.

¿Y hasta cuándo hay plazo para que su RUI quede actualizado?

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Según el Decreto 662 de 2026, el plazo de transitoriedad hasta el 31 de octubre de 2026.

Es decir, “para los beneficiarios y potenciales beneficiarios que al 31 de julio de 2026 ya estén identificados o focalizados a través del Sisbén, el proceso de transición hacia el RUI se surtirá, en todo caso, hasta el 31 de octubre de 2026″.

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