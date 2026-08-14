Propuesta de “Ley anti-terremotos” para reconstruir viviendas tras el terremoto: ¿en qué consiste?

Después de la atención inicial a las familias afectadas por el terremoto, el siguiente reto es reconstruir las viviendas que quedaron destruidas o averiadas. En ese escenario, Marta Isabel Serrano García, gerente de Gestores de Vivienda, propone crear una “ley anti-terremotos” que permita acelerar ese proceso.

La propuesta busca que las familias no tengan que esperar largos periodos para acceder a una vivienda definitiva. Para ello, plantea flexibilizar la entrega de subsidios, habilitar suelo de manera exprés y utilizar sistemas de construcción industrializada, siempre cumpliendo las normas de sismorresistencia.

“La oportunidad que tenemos de mejorar el sistema de edificación de vivienda en nuestro país, es una oportunidad valiosa que nace detrás de una situación trágica, pero que nos permite ser eficientes en el tiempo para dar una solución definitiva a las familias” explicó Serrano.

¿Cómo funcionaría esta propuesta?

Uno de los cambios estaría en la forma de construir las viviendas. En lugar de depender únicamente de los métodos tradicionales, Serrano propone incorporar sistemas industrializados que permitan construir más rápido, sin dejar de cumplir las normas de seguridad frente a terremotos.

“Proponemos un sistema de edificación industrializado, que cumpla normas de sismo resistencia, pero que nos permita en un tiempo más corto atender la situación que tenemos en nuestro país” afirmó la gerente.

Otro punto clave sería habilitar rápidamente terrenos donde puedan construirse las nuevas viviendas. Para esto, la propuesta contempla que alcaldías y entidades territoriales trabajen en la identificación del suelo y la gestión predial.

La idea es que las familias puedan pasar de las ayudas de emergencia a una solución permanente de vivienda en el menor tiempo posible.

El ABC que propone para los damnificados

La propuesta también incluye un ABC para las familias damnificadas, porque, según Serrano, muchas personas no saben qué deben hacer después de que su vivienda resulta afectada.

La ruta planteada comienza en la Alcaldía del municipio, donde cada persona debe reportar la afectación e inscribirse en el Registro Único de Afectados.

Después debe realizarse un diagnóstico técnico de la vivienda para determinar si los daños pueden repararse, si es necesario reconstruir el inmueble o si la familia debe ser reubicada mediante un nuevo subsidio de vivienda.

“Orientar también es una forma de ayudar a la ciudadanía. Hay muchos ciudadanos que frente a esta calamidad no saben de qué manera proceder” indicó.

El último paso sería hacer seguimiento a la solución que reciba cada familia. Serrano insiste en que el registro de afectados no debería quedarse únicamente como un censo, sino servir como herramienta para determinar qué necesita cada hogar y acompañar el proceso hasta la solución definitiva.

La propuesta aún debe convertirse en ley

La llamada “ley anti-terremotos” es por ahora una propuesta de Gestores de Vivienda, no una norma vigente. Su objetivo es que el Gobierno Nacional y el Congreso estudien mecanismos que permitan acelerar la reconstrucción después de una emergencia de este tipo.

La apuesta, en palabras de Serrano, es aprovechar la emergencia para cambiar la forma en que Colombia reconstruye vivienda después de un desastre, pasando de la atención temporal a soluciones definitivas, rápidas y seguras.