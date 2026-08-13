Alias ‘Chapolo’, cabecilla de Mordisco en Tolima, salió del departamento hacia el Cauca

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, advirtió que información de inteligencia indica que existe la posibilidad que las disidencias de las Farc ataquen estaciones de Policía o bases militares del Ejército en el sur del departamento.

“Lo primero que hemos hecho es identificar a quiénes habían sido los presuntos autores materiales e intelectuales de estos hechos que ocurrieron y que corresponde presuntamente a la Gerónimo Galeano que es coordinada en el departamento por los alias ‘Iván’ y ‘Amazonas’, además de alias ‘Darwin’ que ha venido ejerciendo control territorial en el municipio de Planadas, además de extorsiona a los cafeteros y campesinos”, dijo Adriana Matiz.

La gobernadora del Tolima resaltó que una vez identificados los cabecillas de esta estructura se decidió ofrecer una recompensa de hasta $100 millones por quien entregue información que permita la captura de estos disidentes de las Farc.

“Se estableció una estrategia muy clara por parte de los comandantes de la Policía y el Ejército que tienen una estrategia muy clara con controles viales al ingreso y la salida de esos municipios, al igual que aumentar el pie de fuerza”, destacó.

Por otra parte, la gobernadora, Adriana Matiz, reiteró el llamado al presidente, Abelardo de la Espriella, para que se retorne el batallón de Alta Montaña con cerca de 600 militares y una fuerza de despliegue rápido que haga control territorial en los municipios de Riblanco, Roncesvalles y Planadas que son zonas que limitan con los departamentos del Valle y el Huila.

Alias ‘Chapolo’ salió del Tolima

Por otra parte, la mandataria seccional sostuvo que en el sur del Tolima operan dos grupos de las disidencias, entre ellos la Ismael Ruiz a la que pertenece alias ‘Chapolo’ el cual está debilitado y la Gerónimo Galeano que es la que se ha fortalecido.

“Alias ‘Chapolo’ salió hacia el departamento del Cauca, él no está acá en el departamento del Tolima según la información que tenemos la fuerza pública, por otra parte, hay que decir que la que se fortaleció es la Gerónimo Galeano que era liderada por alias ‘El Enfermero’ que fue trasladado a otro departamento, en su reemplazo llegaron alias ‘Iván’ y alias ‘Amazonas’”, puntualizó.

Al igual, envió un mensaje a la comunidad del sur del departamento a los que les dijo que no están solos “Acá está el gobierno departamental, por eso necesitamos control territorial para que estos bandidos no se vengan hacia el departamento del Tolima por la presión de las operaciones que hará el Gobierno Nacional en los departamentos del Valle y el Cauca”.

Finalmente, sostuvo que los alias ‘Iván’ y ‘Amazonas’ estarían detrás del asesinato de dos uniformados en el municipio de Ataco.