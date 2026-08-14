Nuevas gerentes en Innpulsa Colombia y Fontur

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunció el nombramiento de Mónica Moreno Realphe como nueva gerente de Innpulsa Colombia y de María Isabel Campo Cuello como gerente del Fondo Nacional de Turismo (Fonturcol), en una decisión que busca impulsar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo turístico como motores del crecimiento económico del país.

Mónica Moreno Realphe es administradora de empresas y cuenta con 16 años de experiencia en las áreas comercial, de comunicaciones y mercadeo. En su trayectoria profesional se destacan cargos como directora comercial y de estrategia de la Constructora Jiménez S.A., asesora de despacho de la Gobernación del Magdalena entre 2021 y 2022 y directora regional del Fondo Nacional de Turismo en 2019.

Al presentar su nombramiento, el ministro Gómez Amín destacó que su experiencia en comercio, turismo y mercadeo será fundamental para dinamizar el ecosistema de emprendimiento e innovación, fortaleciendo el apoyo a empresarios y emprendedores de todo el territorio nacional.

Por su parte, María Isabel Campo Cuello asumirá la dirección de Fonturcol. La nueva gerente es una profesional sénior con más de 23 años de experiencia en diplomacia, gobernanza territorial, cooperación internacional y desarrollo sostenible. Su hoja de vida incluye responsabilidades de alto nivel como secretaria general del Ministerio de Desarrollo Económico, integrante del equipo negociador de Colombia para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y cónsul general adjunta de Colombia en Sídney, Australia.

Según el ministro de Comercio, la experiencia de Campo Cuello en el servicio público y en la gestión territorial aportará al fortalecimiento de la industria turística y a la generación de nuevas oportunidades de crecimiento y bienestar para las regiones.

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