Precio del café HOY 14 de agosto: El precio del grano terminó la semana al alza

Taza de café con granos de café tostado y café molido sobre fondo blanco. - Foto Getty Images

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 14 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

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Este es el precio del café en Colombia hoy 14 de agosto de 2026

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este viernes 14 de agosto el precio del café en Colombia se cotiza en $2,290,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 14 de agosto se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga de café terminó la semana con un incremento en su precio. Esto, comparado con el último reporte del miércoles 13 de agosto, la cotización cerró en los $2,245,000 COP por carga, por lo que el precio aumentó unos $45.000 COP.

¿Por qué el café produce ese aroma tan distinguido?

Según la federación Nacional de Cafeteros, los aromas del café se despliegan únicamente bajo el efecto del calor, durante la torrefacción. Un fenómeno complejo de mutaciones entre proteínas, ácidos e hidratos de carbono provoca la emanación de muchísimos aromas (se pueden contar hasta un millar de compuestos aromáticos diferentes). Estas notas aromáticas pertenecen a familias de aromas muy diferentes.

El poder del aroma de la bebida es tan notorio, que incluso muchas personas piensan que es más agradable oler el café que tomarlo.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, 14 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 14 de agosto, en referencia FR 94:

ARMENIA: Carga: $2,290,500 | Kilo: $18,324 | Arroba: $229,050

Carga: $2,290,500 | Kilo: $18,324 | Arroba: $229,050 BOGOTÁ: Carga: $2,289,250 | Kilo: $18,314 | Arroba: $228,925

Carga: $2,289,250 | Kilo: $18,314 | Arroba: $228,925 BUCARAMANGA: Carga: $2,288,875 | Kilo: $18,311 | Arroba: $228,888

Carga: $2,288,875 | Kilo: $18,311 | Arroba: $228,888 BUGA: Carga: $2,291,250 | Kilo: $18,330 | Arroba: $229,125

Carga: $2,291,250 | Kilo: $18,330 | Arroba: $229,125 CHINCHINÁ: Carga: $2,290,375 | Kilo: $18,323 | Arroba: $229,038

Carga: $2,290,375 | Kilo: $18,323 | Arroba: $229,038 CÚCUTA: Carga: $2,288,375 | Kilo: $18,307 | Arroba: $228,838

Carga: $2,288,375 | Kilo: $18,307 | Arroba: $228,838 IBAGUÉ: Carga: $2,289,625 | Kilo: $18,317 | Arroba: $228,963

Carga: $2,289,625 | Kilo: $18,317 | Arroba: $228,963 MANIZALES: Carga: $2,290,375 | Kilo: $18,323 | Arroba: $229,038

Carga: $2,290,375 | Kilo: $18,323 | Arroba: $229,038 MEDELLÍN: Carga: $2,289,625 | Kilo: $18,317 | Arroba: $228,963

Carga: $2,289,625 | Kilo: $18,317 | Arroba: $228,963 NEIVA: Carga: $2,288,750 | Kilo: $18,310 | Arroba: $228,875

Carga: $2,288,750 | Kilo: $18,310 | Arroba: $228,875 PAMPLONA: Carga: $2,288,500 | Kilo: $18,308 | Arroba: $228,850

Carga: $2,288,500 | Kilo: $18,308 | Arroba: $228,850 PASTO: Carga: $2,288,500 | Kilo: $18,308 | Arroba: $228,850

Carga: $2,288,500 | Kilo: $18,308 | Arroba: $228,850 PEREIRA: Carga: $2,290,375 | Kilo: $18,323 | Arroba: $229,038

Carga: $2,290,375 | Kilo: $18,323 | Arroba: $229,038 POPAYÁN: Carga: $2,290,625 | Kilo: $18,325 | Arroba: $229,063

Carga: $2,290,625 | Kilo: $18,325 | Arroba: $229,063 SANTA MARTA: Carga: $2,292,125 | Kilo: $18,337 | Arroba: $229,213

Carga: $2,292,125 | Kilo: $18,337 | Arroba: $229,213 VALLEDUPAR: Carga: $2,289,750 | Kilo: $18,318 | Arroba: $228,975

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