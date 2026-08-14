Ministerio del Trabajo pide anticipar prima de diciembre para afectados por el terremoto

El Ministerio del Trabajo hizo un llamado a los empresarios para que evalúen la posibilidad de otorgar anticipos de la prima de servicios correspondiente al segundo semestre de 2026, como una medida de alivio económico para las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto y la posterior declaratoria de Situación de Desastre de Carácter Nacional.

La ministra, Natalia López Fuentes manifestó que las empresas que cuenten con capacidad financiera podrán entregar anticipos a cuenta de la prima de servicios que debe pagarse en diciembre, siempre que exista información previa y aceptación del trabajador.

Precisó que el desembolso deberá quedar debidamente documentado y será descontado del valor de la prima que corresponda liquidar al finalizar el segundo semestre o, en caso de terminación del contrato, en la liquidación definitiva.

Aclaró que esta medida es de carácter voluntario y no modifica las reglas de causación de la prestación social ni permite descuentos o compensaciones diferentes a las autorizadas por la ley. Además, cualquier diferencia a favor del trabajador deberá ser reconocida en el momento de la liquidación correspondiente.

La ministra dijo que también se contempla licencias remuneradas por calamidad doméstica, el retiro parcial de las cesantías para reparación y mejoramiento de las viviendas afectadas por el terremoto, vacaciones causadas y auxilios extralegales entre otras decisiones.

subrayó que esta alternativa no modifica las condiciones legales de la prestación social ni genera nuevas obligaciones para las empresas. Sin embargo, destacó que puede convertirse en una medida de solidaridad empresarial que contribuya a la estabilidad económica de miles de hogares afectados por la emergencia.