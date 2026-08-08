Murió cabecilla de finanzas de la segunda Marquetalia tras operación militar

El Ejército y el Gaula Militar reportaron la muerte en una operación de alias ‘Alexis Perdomo’, señalado como principal cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia. Según las Fuerzas Militares, este hombre lideraba el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y otros sectores productivos de Caquetá y Huila.

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En diálogo con Caracol Radio, el coronel Stig Amaral, comandante del Gaula Militar, explicó que la operación se desarrolló de manera conjunta con la Policía Nacional e Inteligencia Militar.

“Logramos la neutralización de alias ‘Alexis Perdomo’, un cabecilla de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia. Un sujeto que llevaba un recorrido superior a 10 años en esta estructura, siendo el coordinador de finanzas, extorsiones y demás”, aseguró el coronel Amaral.

El oficial confirmó además que la operación se llevó a cabo en Belén de los Andaquíes, Caquetá, donde fueron encontradas tres personas que en ese momento estaban entregando dinero producto de una extorsión.

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“Asimismo, se logra la recuperación de una menor, que era la compañera sentimental, y tres personas que estaban pagando una extorsión en el municipio de Belén de los Andaquíes, del departamento de Caquetá”, agregó.

De acuerdo con las Fuerzas Militares, alias ‘Alexis Perdomo’ tenía bajo su responsabilidad una de las principales fuentes de financiación de esta estructura armada ilegal mediante el cobro de extorsiones en Caquetá y Huila.

“Todo esto hace parte de esa estructura criminal que dominaba y controlaba este sujeto. Es así como demostramos la contundencia y el trabajo mancomunado del Ejército Nacional, la Policía y la Inteligencia Militar para contrarrestar las amenazas que tiene este país”, concluyó el comandante del Gaula Militar.