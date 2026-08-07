De la Espriella usará herbicidas que no causan daño a humanos para erradicación de cultivos ilícitos

En medio de su primer discurso como presidente de la República, Abelardo de la Espriella anunció que se usarán “herbicidas de última generación” que no causan daño a la salud de los seres humanos para la erradicación de cultivos ilícitos.

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“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contraviene el mandato de la Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medioambiente”, dijo De la Espriella.

No obstante, comentó que la erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, pues lo calificó como una “prioridad nacional”. Además, aprovechó para arremeter contra el gobierno Petro.

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“La coca no se combate con estadísticas maquilladas o mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, de donde alimenta la violencia y el crimen”, indicó.

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Aseguró también que la hoja de coca le deja al país muerte, desplazamiento y destrucción. “Ha sido el combustible para el narcoterrorismo”.

De esta manera, anunció que con la erradicación de los cultivos de coca se le dará paso a la producción y exportación del coco, el maíz, la palma y a la “agricultura honrada, próspera y libre”.

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