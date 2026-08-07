Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 ago 2026 Actualizado 13:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

De la Espriella usará herbicidas que no causan daño a humanos para erradicación de cultivos ilícitos

El presidente Abelardo de la Espriella agregó que estos herbicidas que se usarán para la erradicación de cultivos ilegales tampoco hacen daño al medioambiente.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Abelardo de la Espriella. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

En medio de su primer discurso como presidente de la República, Abelardo de la Espriella anunció que se usarán “herbicidas de última generación” que no causan daño a la salud de los seres humanos para la erradicación de cultivos ilícitos.

Lea aquí: Abelardo de la Espriella reiteró que eliminará el Impuesto al Patrimonio

“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contraviene el mandato de la Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medioambiente”, dijo De la Espriella.

No obstante, comentó que la erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible, pues lo calificó como una “prioridad nacional”. Además, aprovechó para arremeter contra el gobierno Petro.

Vea aquí: Recuperar Ecopetrol es una prioridad definitiva y absoluta de mi gobierno: Abelardo de la Espriella

La coca no se combate con estadísticas maquilladas o mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, de donde alimenta la violencia y el crimen”, indicó.

Le puede interesar: Presidente De la Espriella anunció que firmará el decreto de congelamiento de gasto público

Aseguró también que la hoja de coca le deja al país muerte, desplazamiento y destrucción. “Ha sido el combustible para el narcoterrorismo”.

De esta manera, anunció que con la erradicación de los cultivos de coca se le dará paso a la producción y exportación del coco, el maíz, la palma y a la “agricultura honrada, próspera y libre”.

Reviva la posesión presidencial y el discurso de Abelardo de la Espriella aquí:

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir