Presidente De la Espriella: “en mi gobierno no se abrirá camino a una Constituyente”

Abelardo de la Espriella en su posesión presidencial. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

El presidente Abelardo de la Espriella anunció en su primer discurso como mandatario de la República que en su gobierno no se realizará ninguna Constituyente que puedan cambiar el “ejercicio del poder” en Colombia.

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“En mi gobierno no se abrirá camino a una Constituyente de ninguna naturaleza. No creo en Asambleas convocadas para alterar las reglas de la República, prolongar el ejercicio del poder o rehacer las instituciones al capricho de quienes gobiernan”, afirmó.

Cabe resaltar que el gobierno anterior, el de Gustavo Petro, intentó impulsar la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, idea que desechó previo a las elecciones presidenciales 2026.

De esta manera, De la Espriella aseguró que cuatro años son suficientes para llevar a cabo el proyecto que recibió el apoyo de millones de colombianos en las urnas.

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“Gobernaré durante los cuatro años, más que suficientes para cumplir el programa que recibió el respaldo de mis compatriotas. Al concluir ese término, entregaré la Presidencia con las instituciones fortalecidas y la conciencia de haber consagrado cada hora al servicio de Colombia”, comentó.

Vea el discurso de Abelardo de la Espriella y su posesión presidencial aquí: