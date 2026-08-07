“La paz sigue siendo una tarea pendiente”: Honorio Henríquez a Abelardo de la Espriella

En su discurso durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, hizo un llamado al nuevo mandatario para atender los problemas más urgentes que enfrenta Colombia.

En cuanto a la paz, Honorio Henríquez, declaró que esta sigue siendo una tarea pendiente, pues ha llegado el momento de “comprender una verdad sencilla: la paz no se decreta, la paz se construye y se logra”.

Para el congresista, la paz “se construye cuando un niño encuentra una educación que le abre oportunidades; cuando una madre recibe atención médica oportuna; cuando un campesino puede trabajar su tierra sin miedo; cuando un comerciante abre su negocio sin pagar extorsiones; cuando un joven encuentra empleo antes que violencia; cuando la justicia protege al ciudadano honesto y el Estado hace presencia donde más se le necesita”.

En su pronunciamiento, Henríquez también pidió a De la Espriella que implemente cambios en la seguridad en todo el territorio, reconociendo que recibe “país que enfrenta innumerables desafíos”.

“El orden público está perturbado, la inseguridad ciudadana es agobiante, la situación fiscal es crítica, nuestra soberanía energética está comprometida, campean el narcotráfico y la minería criminal, el sistema de salud está devastado y (existe) la corrupción”, dijo el presidente del Congreso.

Así, el presidente del Senado pidió al presidente De la Espriella que trabaje “con grandeza y generosidad en los temas importantes de la agenda nacional: recuperar la seguridad, -la física, la jurídica, la soberanía-se hace impostergable hacerles frente a estos asuntos, cuya solución no da más espera”.

Para el congresista, este es el momento de adoptar “cambios profundos y de grandes decisiones, lo que solo es posible bajo su liderazgo y con la unidad de la Nación que usted, como presidente, está en el deber de convocar”.

Para Honorio Henríquez, es importante que el Gobierno De la Espriella busque esa convergencia, pues “abundan los ejemplos de que nada será posible sin convergencia y sentido colectivo”. En ese sentido, agregó que “cada minuto que dediquemos a los conflictos es un minuto que le robamos a las soluciones”.

Por otro lado, señaló que, desde su rol como presidente del Senado, buscará lograr un diálogo de Nación que “escucha a los expresidentes, es respetuoso con los dirigentes de los distintos partidos políticos, dialoga con los gremios y los sindicatos, para construir entre todos la solución de nuestros problemas”.

“Hay en este Congreso una inmensa oportunidad para trabajar conjuntamente por la reconstrucción del país. Hay una amplia mayoría que defiende la democracia, que profesa una devoción por las libertades, que cree en la iniciativa privada y que privilegia las políticas sociales. Suficiente materia prima para construir entre todos el consenso por Colombia”, destacó.

Dicho consenso, agregó, debe ser liderado por el presidente De la Espriella “respetando el pluralismo y la entidad partidista”, pues consideró necesario “gobernar con sólidas convicciones”.

En ese sentido, agregó: “Sé que usted entiende que no es hora de imponer el criterio gubernamental, sino de liderar diálogos y construir soluciones, con la fuerza del consenso. Por supuesto, no será esta una hora para pasar por encima de las colectividades políticas, sino de reconocerlas, justamente para enriquecer la conversación nacional, a partir de su representatividad y de su fortaleza”.

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En una parte de su discurso, Honorio Henríquez también recordó al asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe: “Hace apenas un año nuestro país volvió a sentir el dolor que produce la violencia política”.

“El magnicidio de mi amigo y copartidario Miguel Uribe Turbay nos recordó, de la manera más cruel, que ninguna diferencia ideológica puede justificar jamás un acto de barbarie. Ojalá no olvidemos la inmensa enseñanza que nos dejó esta tragedia. Que nunca más una idea política valga una vida. Que nunca más la violencia pretenda ocupar el lugar de la palabra”, agregó.

El presidente del Senado también anticipó que, desde el Congreso, la bancada del Gobierno se compromete a “apoyar y agilizar la definición y trámite de las leyes prioritarias y urgentes”. Para ello, propuso activar un trabajo conjunto entre Gobierno, Congreso, gremios, academia y otros actores relevantes del Estado y del sector privado, “para estudiar y definir, las necesidades en la lucha contra la pobreza, reactivación económica, seguridad, lucha anticorrupción, rescate del sistema de salud, del sector de la construcción, recuperación del sector minero energético, sistema general de participación, la ley de competencias y el rescate del campo”.

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