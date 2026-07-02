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02 jul 2026 Actualizado 11:42

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“Es el último gesto de irresponsabilidad”: Miguel Gómez sobre la tributaria del Gobierno saliente

Miguel Gómez Martínez lanzó fuertes críticas contra la reforma tributaria presentada por el ministro saliente de Hacienda: “Gastan a dos manos y ahora piden $30 billones”.

Miguel Gómez Martínez.

Miguel Gómez Martínez.

Miguel Gómez Martínez.
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Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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