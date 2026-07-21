Nuevo intento de reforma tributaria de Petro: IVA del 19% a híbridos y conciertos, y más impuestos
Caracol Radio conoció en primicia el texto de la reforma tributaria que radicará el Gobierno saliente. En esta mantienen el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar.
Caracol Radio conoció en primicia el texto de la reforma tributaria que radicará el Gobierno saliente. Entre los tributos que incluye está imponer IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos, así como a vehículos híbridos.
Además, en el texto incrementan los impuesto a cigarrillos y vapeadores, también incrementan el IVA a la gasolina y diésel
Entre tanto, mantienen el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar.
Asimismo, eliminaron las deducciones al impuesto de renta de personas naturales y hay cambios en el impuesto al patrimonio.
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...