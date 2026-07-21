Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 jul 2026 Actualizado 13:20

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

Nuevo intento de reforma tributaria de Petro: IVA del 19% a híbridos y conciertos, y más impuestos

Caracol Radio conoció en primicia el texto de la reforma tributaria que radicará el Gobierno saliente. En esta mantienen el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar.

Reforma tributaria 2025/ Getty Images

Reforma tributaria 2025/ Getty Images / Andrzej Rostek

Reforma tributaria 2025/ Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Caracol Radio conoció en primicia el texto de la reforma tributaria que radicará el Gobierno saliente. Entre los tributos que incluye está imponer IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos, así como a vehículos híbridos.

Además, en el texto incrementan los impuesto a cigarrillos y vapeadores, también incrementan el IVA a la gasolina y diésel

Entre tanto, mantienen el IVA del 19% a los juegos de suerte y azar.

Asimismo, eliminaron las deducciones al impuesto de renta de personas naturales y hay cambios en el impuesto al patrimonio.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir