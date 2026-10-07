¿Cuánto es lo máximo que se puede transferir por llaves? Nuevo tope que propone BanRep para Bre-B

¿Cuánto es lo máximo que se puede transferir por llaves? Este es el nuevo tope que planteó el BanRep. X: @BancoRepublica

Este 6 de octubre de 2026 se cumple un año de la entrada en operación del sistema Bre-B, el cual en poco tiempo se ha convertido en la nueva herramienta preferida por los colombianos para hacer pagos y transferencias.

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Según el Banco de la República, el esfuerzo para la llegada de Bre-B se remonta hasta hace más de seis años, pero tomó forma definitiva en 2022, cuando la entidad lideró la construcción de los estándares, reglas, mecanismos y desarrollos tecnológicos para hacerlo realidad en conjunto con la industria financiera y de pagos.

¿Cuántas transacciones se hicieron en el primer año de Bre-B?

El Banco de la República destacó que en los primeros doce meses de funcionamiento de Bre-B, los usuarios en Colombia han realizado más de 1.700 millones de transacciones, con un valor superior a 262 billones de pesos.

Según los datos recopilados por el banco, más de 36 millones de colombianos cuentan con al menos una llave registrada, para un total en todo el sistema que supera los 116 millones de llaves (45 millones se han usado al menos para hacer un pago).

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El 62 % de las operaciones en Bre-B son por montos inferiores a 50.000 pesos, lo cual, según BanRep, es una demostración del uso habitual para pagos entre personas y en pequeños comercios.

Adicionalmente, Bre-B se ha llevado dos reconocimientos internacionales: Central Banking Awards 2026 y el Silver Stevie de los International Business Awards 2026.

¿Cuánto es lo máximo que se puede transferir por llaves?

El Banco de la República de Colombia explica en su página web que a través del sistema Bre-B se pueden hacer desde pagos cotidianos de bajo monto hasta transferencias por $12.110.000 pesos o 1.000 Unidades de Valor Básico (UVB) del año en curso.

Cabe recordar que las entidades financieras pueden establecer sus propios límites para el valor o número de transacciones que puede llevar a cabo.

¿Qué dijo el gerente del Banco de la República sobre el tope de transferencias en Bre-B?

Durante su intervención en el evento de aniversario de Bre-B, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, delineó cuáles podrían ser los siguientes pasos para el impulso e innovación del sistema a través de un proyecto de regulación presentado por la entidad.

Como parte de las propuestas de innovación, además de habilitar nuevos casos de uso para pagos empresariales y definir servicios de valor agregado en el comercio electrónico, Villar habló de la innovación en nuevos segmentos del mercado.

Para ello, el BanRep propone habilitar los pagos inmediatos de Bre-B para movimientos que superen el tope previamente establecido de 1.000 UVB, dando pie a que en un futuro cercano el sistema permita hacer transferencias que superen los 12 millones de pesos.

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