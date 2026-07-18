Qué dice la nueva reforma tributaria en Colombia: así modificaría declaración de renta, IVA y más

El próximo 20 de julio, el Gobierno Nacional presentará una reforma tributaria que buscará fortalecer las finanzas públicas y modificar varios de los principales impuestos del país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, planteó que se buscará recaudar 21,8 billones de pesos en 2027; 32,7 billones de pesos en 2028; 34,9 billones de pesos en 2029 y 37 billones de pesos en 2030.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Ministerio de Hacienda anunciaron que se planetarán cambios a la declaración de renta, una reducción de beneficios tributarios, modificaciones al IVA y nuevos gravámenes sobre algunos sectores económicos.

Este proyecto tendrá que surtir su trámite legislativo, así que las medidas entrarían en vigor solamente si son aprobadas por el Congreso de la República.

¿Cómo se modificaría la declaración de renta en la nueva reforma tributaria?

Uno de los ajustes que propone la iniciativa es modificar el impuesto sobre la renta.

Carlos Emilio Betancourt, director de la Dian, explicó que el proyecto revisaría las reglas para la declaración de renta de personas naturales, así como se harían ajustes para fortalecer el recaudo y disminuir beneficios tributarios existentes.

¿En qué cambiaría el IVA?

La propuesta también plantea cambios importantes en materia de IVA, pues el Gobierno quiere ampliar la base gravable al revisar varias exenciones y exclusiones vigentes.

Lo anterior quiere decir que, si este proyecto recibe un visto bueno del Congreso, algunos bienes o servicios que actualmente no pagan IVA podrían empezar a hacerlo. No obstante, por ahora no se ha publicado el listado definitivo de los productos o servicios que resultarían afectados.

Otro aspecto que contempla incluir la reforma son incrementos en algunos impuestos, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, así como nuevos ajustes relacionados con los combustibles y los juegos de azar.

¿Qué cambios habría en el impuesto al patrimonio?

Otro de los puntos que contemplaría el proyecto son las modificaciones al impuesto al patrimonio para personas naturales, al revisar las condiciones actuales de este tributo y redefinir quiénes deberán pagarlo y bajo qué tarifas.

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