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¿El Gobierno Petro se desató en contratación después de la ley de garantías? Esto dicen las cifras

El Gobierno electo de Abelardo de La Espriella ha alertado que desde que se levantó la ley de garantías, que es la restricción que había para contratar por las elecciones, el Gobierno actual está contratando de forma desbordada.

En el marco de esa alerta, Transparencia por Colombia realizó un estudio señalando cómo ha sido la contratación desde ese momento (22 de junio de 2026).

El estudio señala que el Gobierno Nacional ha realizado 6.717 contratos, que equivalen a $3,4 billones. De esos, 4.253 han sido de prestación de servicios, que en valor ascienden a $ 137.680 millones. Según la entidad, esto “evidencia una reactivación de la contratación pública tanto en el nivel nacional como el territorial”.

Al respecto, Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, aseveró que le preocupa que haya un pico de contratación como se dio antes de la entrada de la ley de garantías.

¿Esto es usual?

Hernández afirmó que esto “pudiera ser un patrón que no es atípico”.

“Pareciera que el comportamiento tiene ciertas similitudes y lo que nos llama la atención es que vuelva a haber un pico de contratación muy alto al finalizar la ley de garantías similar al que hubo antes de entrar en vigencia”, aseguró el director.

A ello agregó que “esto significa que la alerta posiblemente sí está, por supuesto, en contratos que pueden significar banderas rojas, pero también que hay que revisar de fondo esta dinámica de contratación”.

Las entidades que más han contratado prestación de servicios son:

Contratación en las primeras semanas después de ley de garantías 2026, según Transparencia por Colombia. Ampliar Contratación en las primeras semanas después de ley de garantías 2026, según Transparencia por Colombia. Cerrar

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