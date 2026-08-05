MinHacienda designado descartó hacer una enajenación de Ecopetrol: “Venderlo sería un error”

Este miércoles, 5 de agosto, se llevó a cabo el evento Proyecto Colombia, de Prisa Media y Caracol Radio, en donde estuvo presente el ministro de Hacienda designado en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez.

Allí, Gómez se refirió a uno de los temas con la coyuntura más álgida en la agenda del país: el presente y el futuro de Ecopetrol.

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Descartó enajenación de Ecopetrol

Así, el jefe designado de la cartera de Hacienda, habló en primicia para este medio y descartó hacer una enajenación de Ecopetrol , es decir, que la administración entrante de De la Espriella no va a vender parte de las acciones que tiene el gobierno central en la petrolera.

Según mencionó, la razón es que “Ecopetrol ha perdido mucho valor”.

”Salir a venderlo sería un error. La República recibiría mucho menos dinero de lo que vale la compañía”, afirmó.

“Primero hay que recuperar Ecopetrol”

Así, entonces, el funcionario entrante explicó de forma puntual que antes de vender algo relacionado a la estatal, lo primero que hay que hacer es recuperarla. “Lo primero que hay que hacer es ponerla, otra vez, en un nivel que pueda hacerla atractiva a los inversionistas”.

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“Hoy por hoy sería una locura hacerlo (venderla)”, sentenció.

Esto dijo Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, sobre Ecopetrol:

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