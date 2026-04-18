¿Qué beneficios tienen ‘pobreza extrema’ y ‘moderada’ en Sisbén 2026? Son múltiples ayudas

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es la herramienta que permite al Gobierno Nacional identificar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar subsidios, programas y proyectos sociales.

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Aunque el Sisbén IV está vigente, el Gobierno confirmó que para el segundo semestre de 2026 el Registro Universal de Ingresos (RUI) reemplazará la clasificación de grupos (A, B, C, D) del Sisbén, que seguirá a cargo de la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Esto con el fin de tener mayor precisión a la hora de la focalización, ya que las personas declararán sus propios ingresos.

El Sisbén IV operará gradualmente hasta que se complete la implementación del RUI. Según el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la clasificación en los Grupos A (Pobreza Extrema) y B (Pobreza Moderada) determina el acceso y la prioridad en el monto de las transferencias económicas y subsidios que administra el programa.

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Lista de beneficios que tienen ‘pobreza extrema’ y ‘moderada’

Grupo A: Pobreza extrema, desde A1 hasta D5

Para este grupo, el Gobierno Nacional ha enfocado sus esfuerzos en la reducción de brechas.

Renta Ciudadana: Los hogares en pobreza extrema con niños menores de 6 años o personas con discapacidad reciben hasta $500.000 cada 45 días bajo la línea de ‘Valoración del Cuidado’.

Colombia sin Hambre: quienes no clasifican en ‘Valoración del Cuidado’, pero están en el Grupo A del Sibén IV, reciben transferencias para una canasta básica de alimentos. Según el DPS, los montos oscilan entre $220.000 y $500.000.

Salud y educación: acceso al Régimen Subsidiado con copago de cero (0$) y prioridad en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Grupo B: Pobreza moderada, desde B1 hasta B7

De acuerdo con el Plan de Gobierno, las personas bajo la clasificación de pobreza moderada reciben ayudas orientadas a la movilidad social y el ahorro:

Devolución del IVA: Reciben la compensación del impuesto, con giros bimestrales para aliviar la carga tributaria en el consumo básico. Para el 2025, es de $106.000 por ciclo de pago. Los pagos se realizan en ciclos establecidos por Prosperidad Social, a menudo acumulados.

Ingreso Mínimo Garantizado: En Bogotá, los hogares que estén en el Grupo B del Sisbén vigente reciben este apoyo económico complementario. Los beneficiarios reciben montos diferenciales según la conformación del hogar, que varían entre $92.000 y $472.500.

Renta Joven: los estudiantes en niveles técnico, tecnólogo o universitario pueden acceder a incentivos económicos si están en el Grupo B, e incluso hasta el C1.

Otros beneficios para Grupos A y B del Sisbén IV

Por último, para este 2026, las personas, independientemente de si están en el Grupo A y B, cuentan con otros apoyos que impactan su economía diaria:

Trámites gratuitos Exención total en el pago de la expedición del duplicado de la cédula de ciudadanía y la libreta militar (según condiciones de ley).

Transporte: Tarifas diferenciales en sistemas de transporte masivo (como TransMilenio) para personas sisbenizadas en estos rangos.

Desde el DPS recordaron que para mantener estas ayudas en 2026 es vital que la encuesta del Sisbén IV esté actualizada y no presente la franja roja de alerta por inconsistencia de datos.