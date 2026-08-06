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06 ago 2026 Actualizado 00:38

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Política

Estos son los cuadros que dejarán la vicepresidenta y la canciller como legado de sus gestiones

Se trata de los retratos oficiales que quedarán en representación de su gestión por el país.

Retratos de Rosa Villavicencio y Francia Márquez. Fotos: Suministradas

Retratos de Rosa Villavicencio y Francia Márquez. Fotos: Suministradas

Retratos de Rosa Villavicencio y Francia Márquez. Fotos: Suministradas
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A días de terminar el Gobierno de Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio presentaron los cuadros que dejarán como legado de sus gestiones.

El cuadro de la vicepresidenta quedará en la galería de la Casa Vicepresidencial. Se trata de una obra del artista Jaime Rojas, que representará el momento histórico que marcó su paso al ser la primera mujer afrodescendiente en ocupar este cargo en Colombia.

Retrato de la canciller Rosa Villavicencio

La canciller Rosa Villavicencio también presentó oficialmente el retrato que dejará en el Palacio de San Carlos.

La obra quedará en la galería de ministros de Relaciones Exteriores y representará el legado que ha dejado por la política exterior del país.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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