Estos son los cuadros que dejarán la vicepresidenta y la canciller como legado de sus gestiones
Se trata de los retratos oficiales que quedarán en representación de su gestión por el país.
A días de terminar el Gobierno de Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio presentaron los cuadros que dejarán como legado de sus gestiones.
El cuadro de la vicepresidenta quedará en la galería de la Casa Vicepresidencial. Se trata de una obra del artista Jaime Rojas, que representará el momento histórico que marcó su paso al ser la primera mujer afrodescendiente en ocupar este cargo en Colombia.
Retrato de la canciller Rosa Villavicencio
La canciller Rosa Villavicencio también presentó oficialmente el retrato que dejará en el Palacio de San Carlos.
La obra quedará en la galería de ministros de Relaciones Exteriores y representará el legado que ha dejado por la política exterior del país.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...