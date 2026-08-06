SuperSolidaria consolidó histórico repunte financiero: tiene superávit de $12.790 millones en 2025

La Superintendencia de la Economía Solidaria informó que revirtió las pérdidas operacionales registradas en 2022 y consolidó una recuperación financiera que le permitió cerrar 2025 con un superávit y un recaudo récord. Según la entidad, estos recursos fortalecerán las labores de inspección, vigilancia y control sobre las organizaciones del sector solidario.

De acuerdo con SuperSolidaria, pasó de registrar pérdidas operacionales por 11.167 millones de pesos en 2022 a obtener un superávit operacional de 12.790 millones de pesos en 2025. Además, con corte a marzo de 2026, reportó un resultado neto positivo de 42.835 millones de pesos.

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Recaudo superó la meta presupuestada

Uno de los principales resultados presentados por la SuperSolidaria fue el recaudo propio alcanzado durante 2025. La entidad informó que obtuvo ingresos superiores a 56.744 millones de pesos, cifra que representó el 161 % de la meta presupuestada y el mayor nivel de recaudo registrado en su historia.

Según la Superintendencia, estos recursos permitirán fortalecer la sostenibilidad financiera de la entidad, avanzar en la modernización tecnológica y optimizar los procesos de inspección, vigilancia y control mediante un modelo de supervisión basado en riesgos.

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Estrategias para fortalecer las finanzas de la entidad

La recuperación financiera, indicó la SuperSolidaria, fue el resultado de una estrategia enfocada en el saneamiento financiero, el fortalecimiento del recaudo y la recuperación de recursos públicos.

Como parte de ese proceso, la entidad expidió la Circular Externa 97, con la que actualizó la metodología para calcular la contribución de las organizaciones vigiladas, implementando un esquema que calificó como más técnico, equitativo y proporcional.

También, adelantó un proceso de saneamiento de cartera a través de la Central de Inversiones S. A. (CISA), con el que gestionó obligaciones por 2.288 millones de pesos, fortaleciendo la recuperación de recursos públicos.

“Recibimos una entidad con pérdidas, deudas y debilidades en su capacidad de recaudo. Hoy entregamos una Superintendencia financieramente sólida, con resultados positivos y mayores capacidades técnicas para cumplir su misión”, señaló la superintendenta de la Economía Solidaria, María José Navarro.

La funcionaria agregó que esta recuperación no solo mejora las finanzas de la entidad, sino que también amplía las herramientas para proteger a los asociados de las organizaciones solidarias y fortalecer el crecimiento del sector en el país.

Con este balance, la Superintendencia de la Economía Solidaria aseguró que consolida un modelo de gestión basado en la disciplina fiscal, la eficiencia administrativa y el fortalecimiento de su capacidad para prevenir riesgos y ejercer una supervisión más efectiva.