En Neiva, usuarios de Sisbén, actualizan sus datos en el nuevo Registro Universal de Ingresos

Neiva

Desde el 1 de agosto comenzó a operar el Registro Universal de Ingresos (RUI), la nueva herramienta de focalización del Gobierno Nacional que reemplazará la asignación de categorías basada únicamente en el Sisbén. El sistema integrará la información del Registro Social de Hogares y realizará cruces de datos con más de 50 entidades para determinar la condición socioeconómica de cada ciudadano.

Entre las entidades consultadas se encuentran el Ministerio del Trabajo, Prosperidad Social, el Icetex, el Ministerio de Vivienda y la DIAN, entre otras. El objetivo es verificar ingresos, propiedades, nivel educativo, estrato socioeconómico y otros factores para establecer una clasificación más precisa y garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan.

Carlos Motta, director del Sisen, en la ciudad de Neiva, comento que “Las autoridades aclararon que recibir consignaciones ocasionales de $100.000, $200.000 o incluso $500.000 no modifica automáticamente la categoría. Sin embargo, movimientos económicos frecuentes o ingresos mensuales de $1 millón, $2 millones, $3 millones, $4 millones o $5 millones sí serán analizados, al igual que las transferencias permanentes desde el exterior.

Actualmente, cerca de 270.000 personas figuran en la base de datos del Sisbén en Neiva. Las autoridades recomendaron no prestar cuentas bancarias ni números telefónicos para recibir consignaciones de terceros, ya que esta información será tenida en cuenta en la evaluación. Además, recordaron que quienes no estén de acuerdo con la categoría asignada podrán solicitar una nueva encuesta.