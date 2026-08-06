Senado define protocolo de seguridad para la posesión presidencial del 7 de agosto en Cali

La Secretaría General del Senado de la República expidió el protocolo logístico y de seguridad que regirá la jornada de posesión presidencial del próximo 7 de agosto en Cali, con el objetivo de garantizar un ingreso ágil y seguro de los congresistas e invitados al evento.

De acuerdo con el comunicado, los días 6 y 7 de agosto estarán habilitadas cápsulas especiales de seguridad para el traslado de los senadores desde el aeropuerto hacia el Hotel Intercontinental y, posteriormente, al lugar donde se realizará la ceremonia.

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Asimismo, se indicó que los vehículos particulares en los que se movilicen los congresistas deberán estar previamente acreditados y portar un adhesivo microperforado instalado por la Policía Nacional, requisito indispensable para ingresar al anillo de seguridad.

El documento también precisa que el acceso vehicular será por la entrada principal de la Universidad Santiago de Cali, donde los congresistas deberán presentar su acreditación oficial, mientras que sus acompañantes ingresarán con la invitación correspondiente.

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En el comunicado, la Secretaría General señaló que “los vehículos que no cuenten con este microperforado no podrán ingresar”, al tiempo que informó que los automotores acreditados estarán autorizados para circular pese a las restricciones de pico y placa que rigen en la capital del Valle del Cauca.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a los senadores para cumplir las disposiciones establecidas y aseguró que estas medidas buscan “facilitar el desarrollo de la jornada y garantizar un ingreso ágil y seguro al evento”.