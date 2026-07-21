Eclipse lunar parcial agosto 2026 se podrá ver en Colombia: fecha, hora y más eventos astronómicos

Los eventos astronómicos continúan despertando el interés de miles de personas alrededor del mundo y agosto de 2026 será uno de los meses más esperados por los aficionados al cielo, pues durante este mes se presentarán dos eclipses, uno de Sol y otro de Luna, siendo este último visible desde Colombia.

Uno de los fenómenos más esperados para los colombianos será el eclipse parcial de Luna, un espectáculo que también podrá apreciarse desde otros países como Venezuela, Estados Unidos y México.

Este tipo de eventos ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Dependiendo de la alineación, la Luna puede quedar cubierta parcial o totalmente por la sombra terrestre.

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¿Cuándo será el eclipse lunar en Colombia?

El eclipse de Luna comenzará el lunes 28 de agosto de 2026 y podrá observarse desde distintos puntos del territorio colombiano, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

De acuerdo con las previsiones astronómicas, el fenómeno iniciará hacia las 8:30 p. m. (hora de Colombia), momento en el que la Luna empezará a ingresar en la sombra proyectada por la Tierra.

Durante el desarrollo del evento, el satélite irá oscureciéndose de manera gradual hasta alcanzar su punto máximo, cuando cerca del 93 % de su diámetro estará cubierto por la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre.

El eclipse finalizará completamente a las 2:01 de la madrugada, por lo que tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más prolongados del año.

¿Qué tan intenso será el eclipse de Luna?

Los expertos indican que el eclipse alcanzará una magnitud de 0,9299, lo que significa que aproximadamente el 93 % del disco lunar quedará cubierto por la umbra de la Tierra.

Aunque no será un eclipse total, sí ofrecerá una imagen llamativa para quienes disfrutan de la astronomía. Además, no será necesario utilizar equipos especiales para observarlo, ya que podrá verse a simple vista desde lugares con cielos despejados y baja contaminación lumínica.

Eclipse total de Sol agosto de 2026: dónde será visible

Antes del eclipse lunar, agosto también traerá un importante eclipse solar, que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Este fenómeno recorrerá una franja que incluirá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.

En gran parte del hemisferio norte, el eclipse podrá observarse de forma parcial. Países como Estados Unidos y Canadá también tendrán la posibilidad de apreciar el fenómeno, aunque con diferentes niveles de cobertura.

En la mayoría de los lugares donde el eclipse será total, el momento de oscuridad completa durará menos de dos minutos.