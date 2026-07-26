Ya se conocen los países donde se verá el eclipse del 12 de agosto: NASA publicó mapa y recorrido

En el universo y en el mundo astronómico existen diferentes tipos de eclipses. Sin embargo, no hay un solo tipo, dentro de los más conocidos están los eclipses lunares y los eclipses solares.

La NASA, por ejemplo, explica en su web que estos fenómenos, los eclipses solares, “ocurren cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol”.

Ahora, no solo existen los eclipses solares, también existen los lunares. Los eclipses lunares, según explica la reconocida revista National Geographic, “ocurren unas dos veces al año, cuando el Sol, la Tierra y su satélite se alinean de forma que la Luna cae bajo la sombra del planeta Tierra”.

Y es que este tipo de fenómenos universales han estado presentes desde el comienzo de los días en estos cuerpos celestes. Tan así, que civilizaciones antiguas los consideraban señales de sus determinadas deidades.

¿Qué significan los ecplises?

De acuerdo con el portal de astrología de Mia Astral, los eclipses son “portales de transformación que marcan comienzos y cierres significativos”.

“Cada temporada -la ventana energética en la que suceden estos eventos- está conectada con la siguiente, y juntas componen una historia continua”, menciona.

Eclipse del 12 de agosto

Eclipse total de Sol

En la madrugada del 12 de agosto de 2026 se presentará un eclipse total de Sol en el grado 20 de Leo.

Según menciona la NASA, este recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.

Este también incluye partes del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

Asimismo, se alcanzará a ver en Europa continental y África durante el atardecer.

Mapa de eclipse del 12 de agosto Ampliar Mapa de eclipse del 12 de agosto Cerrar

“Para una pequeña y remota región en el norte de Rusia, la totalidad —el momento cuando la Luna cubre por completo el Sol— ocurrirá al mediodía", detalla la NASA.

Y explican que en Groenlandia e Islandia, el Sol se oscurecerá a última hora de la tarde o a primera hora del atardecer.

“En España y en el extremo noroeste de Portugal, el Sol no se eclipsará por completo hasta bien entrada la tarde, poco antes del ocaso”, afirman.

Sin embargo, señalaron que para la mayoría de los observadores situados en la trayectoria de la totalidad, el Sol permanecerá completamente eclipsado durante menos de dos minutos.

“Para quienes se encuentren muy cerca del centro de la trayectoria del eclipse —en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte—, la totalidad durará un poco más (pero, aun así, será menos de dos minutos y medio)“.