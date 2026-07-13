Eclipse solar total y eclipse lunar en agosto de 2026: cuándo serán, a qué hora y dónde verlos

Luna de sangre 2026: ¿Será visible el primer eclipse del año en Colombia? Recomendaciones y fechas. Getty Images

Agosto trae consigo dos eventos astronómicos para los amantes de la astronomía y el público en general. Se trata de dos eclipses: un eclipse solar total y un profundo eclipse lunar parcial. Estos fenómenos serán visibles en diferentes regiones del mundo.

Eclipse solar total del 12 de agosto de 2026

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el eclipse solar total en la península ibérica, que se presentará con la particularidad de ser un raro eclipse al atardecer, lo que significa que el Sol se posicionará muy bajo sobre el horizonte.

La franja de totalidad del eclipse comenzará al amanecer en Rusia ártica, cerca de Taimyr y el mar de Laptev. Cruzará el océano Ártico, pasará el Polo Norte, atravesará Groenlandia y llegará hasta Islandia.

Su trayectoria cruzará el norte de España y finalizará en las islas Baleares, en el noreste de Portugal y el norte español. Según proyecciones astronómicas, esta franja tardará 96 minutos en recorrer la superficie de la Tierra.

¿Dónde será visible?

Para las personas que estén fuera de la franja de totalidad, el eclipse será visible de forma parcial en gran parte de Europa, Canadá, el norte de Estados Unidos y el noroeste de África. En España, los expertos aseguran que será casi total.

¿A qué hora es el eclipse solar total?

Comienza como eclipse parcial a las 15:34 GMT (10:34 a. m. en Bogotá, Colombia).

La totalidad comienza a las 16:58 GMT (11:58 a. m. en Bogotá, Colombia).

El máximo del eclipse ocurre a las 17:46 GMT (12:46 p. m. en Bogotá, Colombia).

La totalidad termina a las 18:34 GMT (1:34 p. m. en Bogotá, Colombia).

El eclipse parcial termina a las 19:57 GMT (2:57 p.m. en Bogotá, Colombia).

Eclipse lunar del 27 y 28 de agosto de 2026

Dos semanas después, se producirá un eclipse lunar que cubrirá cerca del 96 % de la Luna. El evento durará más de cinco horas.

El eclipse completo se podrá observar en gran parte de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Groenlandia y la Antártida.

“La Luna primero se atenuará ligeramente; después, una “mordida” oscura irá creciendo sobre su disco. En el máximo, cerca del 96 % de la Luna estará cubierto. No se convertirá en una Luna de sangre completa, pero la mayor parte del disco podría verse de color rojizo oscuro, marrón o cobrizo, con un pequeño borde brillante restante", detalló el portal astronómico Star Walk.

¿Dónde será visible el eclipse lunar?

El eclipse se verá completo en ciudades como Nueva York, Toronto, Montreal, Chicago, Washington D. C., Miami, Houston, Dallas, Ciudad de México y La Habana. Lo mismo ocurriría en Sudamérica, incluyendo ciudades como Buenos Aires, Santiago, Montevideo, São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Lima, Bogotá, Quito, Caracas, La Paz y Asunción.En España también se podrá ver de forma parcial.

Mejor hora para ver en Colombia

El momento más profundo del eclipse ocurre a las 11:12 p. m. del 28 de agosto, pero la vista no será igual en todas partes. En Colombia, las mejores horas para ver el eclipse lunar completo son:

27 de agosto de 2026: 8:23 p. m. y a las 11:12 p. m.

28 de agosto de 2026: 2:01 a. m.