¿Eclipse total de sol en 2026 se podrá ver en Colombia?: fecha, horarios y recomendaciones

Los eclipses son uno de fenómenos astronómicos que más atención despiertan en la población mundial debido a su carácter único, que cambia temporalmente los ciclos entre día y noche. Su rara frecuencia y la forma en que se desarrollan los convierten en espectáculos únicos que acaparan los calendarios anuales.

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Respecto al 2026, habrá un total de cuatro eclipses: dos de sol (uno anular y uno total) y dos de luna (uno total y uno parcial). Entre ellos destaca el próximo eclipse solar.

Según la Nasa, un eclipse es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, de modo que uno de estos cuerpos celestes oculta parcial o totalmente a otro. En el caso del eclipse solar, la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando una sombra que bloquea la luz solar en determinadas regiones del planeta.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar del 2026?

El próximo eclipse solar del 2026 se podrá ver el 12 de agosto de 2026, un eclipse total de Sol que promete un espectáculo único, en el que el día se oscurecerá por completo durante más de dos minutos.

El fenómeno, que tendrá una duración total de aproximadamente cuatro horas y media desde su inicio hasta su fin, será visible principalmente en latitudes altas del hemisferio norte, afectando a regiones de Europa, el Ártico y América del Norte.

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Trayectoria del eclipse solar:

La trayectoria del eclipse comenzará como parcial en Alaska y avanzará hacia el este hasta alcanzar su fase total en el mar de Láptev, en Rusia. Posteriormente, cruzará regiones cercanas al Polo Norte, Groenlandia e Islandia, donde alcanzará su máxima duración cerca de la costa noroeste islandesa. Luego continuará hacia el Atlántico y llegará a la península ibérica, atravesando España de noroeste a sureste antes de finalizar al atardecer en el Mediterráneo.

¿Se podrá ver desde Colombia el eclipse solar?

Según los datos del portal especializado The Sky Live confirman que el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no será visible desde Colombia.

El territorio nacional se encuentra fuera del área de proyección de la sombra lunar, debido a la geometría del sistema Sol-Tierra-Luna para esta fecha específica.

Aunque en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla el Sol estará sobre el horizonte durante el desarrollo del fenómeno, la falta de alineación impedirá cualquier cambio visible en la luminosidad solar.

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