Eclipse más largo del siglo oscurecerá el cielo por 6 minutos: fecha exacta y países donde se verá

La comunidad científica lleva años anticipando un fenómeno que promete marcar un antes y un después en la observación astronómica moderna. Se trata de un eclipse solar total cuya duración y recorrido lo colocan entre los eventos más extraordinarios del siglo XXI.

La NASA y múltiples instituciones especializadas han resaltado su relevancia, no solo por el impacto visual que generará, sino también por las oportunidades de estudio que brindará sobre la interacción entre el Sol, la Luna y la atmósfera terrestre.

Eclipse más largo del siglo: cuándo será

Los eclipses solares totales suelen ser breves, con fases de oscuridad completa que apenas alcanzan unos minutos. Sin embargo, este fenómeno será excepcionalmente prolongado y ya es considerado por astrónomos internacionales como “el eclipse del siglo”.

Incluso, lo que lo hace tan llamativo es la posición de la Luna, su distancia a la Tierra y el ángulo desde el cual el Sol será ocultado. En este orden de ideas, la fecha oficial del eclipse tendrá lugar el 2 de agosto de 2027.

Para ese entonces, cuando la Luna se ubique en una posición especialmente favorable, cerca del perigeo, su punto más cercano a la Tierra. Esta proximidad hará que su tamaño aparente sea ligeramente mayor, permitiéndole cubrir el Sol durante 6 minutos y 22 segundos en la franja de totalidad, un tiempo que supera ampliamente la duración habitual de estos eventos y que no se ha visto en décadas.

Dónde se podrá ver el eclipse más largo del siglo

Aunque el eclipse será perceptible de forma parcial desde zonas de Europa, África y Asia, la fase total , la más impactante, solo podrá observarse en un recorrido específico que atravesará diez países.

La trayectoria de la sombra incluirá regiones como:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

En varias de estas áreas, especialmente en aquellas con climas secos y cielos despejados durante el verano, se prevén condiciones ideales para visualizar el fenómeno con claridad.

Duración que supera al eclipse de 2024

Este evento será aún más prolongado que el eclipse solar total registrado en abril de 2024 y visible en América del Norte, cuya fase más larga alcanzó 4 minutos y 28 segundos. La diferencia de duración hace que el eclipse de 2027 se posicione como el más importante del siglo en términos de extensión y calidad de observación.

Recomendaciones para ver el eclipse

La NASA recuerda que no se debe mirar el Sol directamente, ni siquiera durante un eclipse, debido al riesgo de daño ocular permanente. Tampoco es seguro observarlo mediante cámaras, binoculares o telescopios sin un filtro solar especial.

Por esta razón, la única protección aprobada para disfrutar del evento son las gafas solares certificadas o visores manuales que cumplan con la norma ISO 12312-2, diseñados para bloquear la radiación dañina.