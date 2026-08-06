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Desobediencia civil: Enrique Gómez y Ferney Silva debaten a pocas horas de la posesión presidencial

A pocas horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, y el senador del Pacto Histórico, Ferney Silva, protagonizaron un duro debate sobre el evento de posesión de Abelardo de la Espriella y la convocatoria a la desobediencia civil; así como las movilizaciones anunciadas para este 7 de agosto.

También se refirieron al balance del gobierno Petro, que termina este viernes:

“No podría ver nada positivo” Senador Enrique Gómez acerca del gobierno de Gustavo Petro

Cuando se le consultó a Gómez Martínez sobre si rescataría algo del gobierno saliente de Gustavo Petro, el senador aseguró: “La nube de contratos adheridos a la corrupción, el saqueo, la connivencia con los intereses criminales (...) y el propósito de desconocer la Constitución y los resultados del proceso electoral (...) no podría en medio de estos horrores ver nada positivo”.

Por su parte, el senador Ferney Silva dijo: “Hay grandes avances sociales (...) el campesino como sujeto de derechos, la jurisdicción especial agraria y rural, la entrega de tierras, el acceso a la educación superior, la transformación de la infraestructura en salud y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos”.

La no invitación a expresidentes y políticos internacionales a la posesión presidencial

Apropósito de la no invitación a varios expresidentes y dirigentes políticos como Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, Para Gómez, la exclusión envía un mensaje positivo.

“Bienvenido ese proceso donde las aguas se separan y quienes siempre han manejado el país (...) queden relegados en la sombra, ojalá en el cajón del olvido”, afirmó.

Además, aseguró que la ceremonia representa un símbolo de transformación y respaldo a la Fuerza Pública.

Pacto Histórico justificó la desobediencia civil

Frente a la decisión de no asistir a la posesión presidencial, Ferney Silva defendió la convocatoria a movilizaciones y a la desobediencia civil.

“La desobediencia civil del llamado que hacen Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro es un acto legítimo”, aseguró.

El congresista sostuvo que el nuevo gobierno representa “las fuerzas políticas de los de siempre” y anunció que el Pacto Histórico realizará concentraciones en Cali, Barranquilla y Bogotá.

Asimismo, afirmó que existe un sector del país que considera ilegítimo el resultado electoral.

“Hay una sociedad, el cincuenta por ciento de los colombianos, que consideramos que, si bien el resultado electoral arrojó que él es el presidente, nosotros creemos que es ilegítimo”, señaló.

Ferney Silva defendió que las protestas serán pacíficas

Ante las preocupaciones por la seguridad durante la jornada del 7 de agosto, especialmente tras la interceptación de un bus con explosivos en la vía Panamericana, Ferney Silva aseguró que las movilizaciones convocadas por el Pacto Histórico serán pacíficas.

“Vamos a hacerlo de manera pacífica (...) hemos llamado a nuestros seguidores a que no se dejen provocar”, afirmó.

El senador insistió en que no deben mezclarse las acciones de grupos armados con las manifestaciones políticas convocadas por la oposición.

“No tienen por qué mezclar los actos terroristas de bandidos y de personas que están al margen de la ley con la posición política de oposición”, concluyó.

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