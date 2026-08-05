A días de terminar Gobierno Petro, reactivan contrato $5.500 millones para comprar 11 ambulancias

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En la recta final del Gobierno de Gustavo Petro, el Hospital San Rafael de Leticia, que permanece bajo intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, reactivó un proceso de contratación por más de 5 mil millones de pesos para la adquisición de 11 ambulancias fluviales destinadas a fortalecer la atención en salud en el departamento del Amazonas.

La decisión quedó consignada en la Resolución 0401 del 29 de julio de 2026, mediante la cual también se modificó el comité encargado de evaluar las ofertas.

La medida resulta llamativa porque el cronograma establece que la adjudicación del contrato se realizará el 12 de agosto, es decir, en los últimos días del gobierno.

Se levantó la suspensión del proceso

La resolución deja sin efectos la suspensión que había sido ordenada el pasado 14 de julio de 2026, permitiendo que continúe la convocatoria para la compra de estas ambulancias fluviales para el Hospital San Rafael de Leticia, el Hospital Local de Puerto Nariño y las sedes de salud de las áreas no municipalizadas del departamento.

De acuerdo con la información publicada en SECOP II, el proceso tiene un presupuesto oficial de 5.508.235.040 pesos.

Cambios en el comité evaluador

Además de reactivar la licitación, la Resolución 0401 modificó la integración del comité evaluador.

El Hospital explicó que el ingeniero mecánico Camilo Alberto Torres Moncaleano dejó de formar parte del comité debido a la terminación de su contrato de prestación de servicios. En su lugar, la evaluación técnica quedó a cargo únicamente de la ingeniera biomédica Lizeth Paola Obando Lara.

Con esta decisión, el comité evaluador quedó conformado por:

Mayerly León Quitián , evaluadora jurídica.

, evaluadora jurídica. Lizeth Paola Obando Lara , evaluadora técnica.

, evaluadora técnica. José Junior Córdoba Negeteye, evaluador financiero.

La resolución también precisa que las actuaciones adelantadas por el anterior integrante del comité conservan plena validez.

El contrato se adjudicaría en la recta final del Gobierno

El nuevo cronograma fija el 12 de agosto de 2026 para la publicación de la resolución de adjudicación o, en su defecto, la declaratoria de desierta del proceso, así como la legalización del contrato.

La reactivación de esta licitación se produce mientras el Hospital San Rafael de Leticia permanece bajo una medida de intervención forzosa administrativa del Gobierno Nacional, prorrogada hasta abril de 2027 por la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud.

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