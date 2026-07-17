Cepeda dice que gobierno De la Espriella es una amenaza para la soberanía y democracia de Colombia

El líder de oposición y senador Iván Cepeda aseguró que el gobierno electo de Abelardo De La Espriella representa una amenaza para la soberanía nacional y anunció que no asistirá a la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

“Anuncio que no asistiré al acto de posesión de Abelardo De La Espriella, sea donde sea, y que oportunamente le anunciaré a la opinión pública qué tipo de acciones pacíficas desarrollaré el día 7 de agosto“, afirmó el congresista, quien sostuvo que, frente al escenario que plantea el nuevo gobierno, “el único camino es la desobediencia civil”.

Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella “no le otorgará legitimidad política y ética”

Cepeda aseguró que, aunque De La Espriella podrá posesionarse como presidente de la República, ese acto “no le otorgará legitimidad política y ética”. Además, afirmó que el mandatario electo “ha comenzado a atentar gravemente contra nuestra soberanía nacional”.

El senador también cuestionó la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos, al asegurar que responde a motivaciones políticas, y criticó lo que calificó como una nueva doctrina de seguridad promovida desde Washington, la cual —según dijo— pone en riesgo la democracia, los derechos humanos y la soberanía de los países de América Latina. Asimismo, reprochó el silencio frente al asesinato de un ciudadano colombiano, hecho que atribuyó a agentes del ICE.

Opinión de Iván Cepeda frente a la visita de José Manuel Restrepo a Estados Unidos

Finalmente, Cepeda sostuvo que la visita del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a Estados Unidos constituye, a su juicio, una violación de la soberanía nacional.

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