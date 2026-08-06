Posesión presidencial de De la Espriella se transmitirá sin logos: no generará derechos de autor

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) declaró la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, que se realizará este 7 de agosto, como un evento de interés para la comunidad, una decisión que permitirá según esa entidad que todos los canales de televisión abierta del país puedan retransmitir la señal oficial sin exclusividad ni pago por derechos de transmisión.

La medida quedó consignada en la Circular 180 de 2026, expedida por la Comisión de Contenidos Audiovisuales de la CRC, luego de que se conociera que RCN Televisión será el encargado de producir la transmisión oficial del acto de posesión presidencial.

“Esta declaratoria se fundamenta en la relevancia constitucional e institucional de la ceremonia de posesión del Presidente de la República, mediante la cual se materializa la transmisión democrática del mando presidencial y el inicio del período constitucional”, indicó la CRC.

Según la entidad, la declaratoria tiene como propósito evitar prácticas de exclusividad sobre los derechos de transmisión y garantizar que todos los operadores del servicio de televisión abierta puedan emitir la ceremonia en igualdad de condiciones.

En ese sentido, se busca asegurar el acceso de la ciudadanía a un evento de relevancia constitucional e institucional, en cumplimiento de los principios de pluralismo informativo y del derecho a recibir información veraz e imparcial.

La CRC también informó que puso a disposición de todos los operadores la información técnica remitida por RCN Televisión, que incluye los horarios, parámetros técnicos, condiciones y disponibilidad de la señal oficial para facilitar la retransmisión del evento.