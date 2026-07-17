“No lo reconozco como presidente”: Iván Cepeda no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda estuvo como invitado en el programa Dos Puntos de Caracol Radio y explicó las razones que tiene y le impiden a asistir a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. El senador también reveló lo que hará como líder de la oposición.

El senador fue enfático en decir que su razón para no asistir a la posesión es porque sea en un lugar determinado. “Respeto mucho las fuerzas militares y se hacen muchos actos del presidente en las guarniciones militares. Para mi ese no es el problema”, manifestó.

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Iván Cepeda aseguró que “el problema radica en el que el señor Abelardo de la Espriella tiene condiciones de ilegitimidad como las que he estado denunciando, que me obligan a no asistir a su posesión porque no lo reconozco como presidente legítimo. Ese es el problema”.

Con estas razones, el líder de la oposición dejó claro que no es porque la posesión puede sea en otro lugar, sino que es un problema es de fondo. “Ese es un tema que es también el valor de la democracia, considero yo”, agregó.

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¿Cuáles son sus planes para el 7 de agosto?

Al ser consultado si iba a realizar algo para el 7 de agosto, día de la posesión como presidente de Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda dejó claro que todo lo que haga será dentro de la democracia.

“Yo soy una persona totalmente transparente. Yo soy una persona que no tiene planes ocultos, cálculos (...) Todo lo que yo haga en mi condición de líder de la oposición será dentro de la democracia, la constitución y la ley. Ahora, sí, puede ser que desobedezca acciones, órdenes e instrucciones y el señor de la Espriella asumirá las consecuencias que eso obviamente implica”, afirmó.

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