“Tenemos con qué pelear y con qué ir al título”: DT de Once Caldas tras derrota contra América

Once Caldas sumó su primera derrota en la Liga Colombiana, en la tercera fecha; América de Cali los venció por la mínima diferencia en el Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, algo que no ocurría hace 19 años.

El cuadro blanco se quedó con diez jugadores en el final de la primera mitad, tras la dura entrada de Jefry Zapata sobre Luis Quiñones que terminó en tarjeta roja. Luego de eso, América dominó el compromiso, anotando el único gol del encuentro al minuto 71′, tras un tiro de esquina y un cabezazo de Rosero.

Tras el encuentro, el técnico del Once Caldas, Hernán Darío Herrera, habló en rueda de prensa sobre lo que significó la expulsión para el desarrollo del juego y se refirió a las posibilidades de su equipo de avanzar hasta las rondas finales del campeonato.

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Expulsión de Jefry Zapata

Al minuto 45 del partido, Once Caldas se quedó con diez jugadores en el terreno de juego luego de la expulsión de Jefry Zapata tras una dura entrada sobre Quiñones, en un intento de recuperación del balón, y que fue sancionada por el árbitro.

Desde el momento de la expulsión, el dominio del partido cambió y América terminó manejando gran parte del encuentro, algo que fue reconocido por el técnico del “Blanco, Blanco” aseguró que “Yo creo que el once comenzó dominando el partido en los primeros 42 minutos que llevábamos antes de la expulsión de Jefry. Es difícil para uno jugar con uno menos, con un equipo como el América”.

¿Qué debe corregir el equipo para los próximos partidos?

Luego de la expulsión y el gol de Dany Rosero del América, el entrenador tuvo que replantear el juego: “En el segundo tiempo tratamos de hacer una figura de dejar los dos centrales de ellos libres y tapar los laterales, que eran los que me estaban llegando por la banda. Se hizo, pero viene un descuido en un tiro de esquina”.

Justamente, el entrenador asegura que el equipo debe trabajar en los tiros de esquina de cara a los próximos compromisos: “Yo creo que de las derrotas se aprende; hoy tenemos que aprender que, por ejemplo, en los tiros de esquina tenemos que ser más seguros, entonces vamos a trabajar eso toda esta semana”.

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Posibilidades de clasificación del Once Caldas

En las primeras tres fechas, Once Caldas registra una victoria, un empate y una derrota que lo tienen en el octavo lugar de la tabla de posiciones, con cuatro puntos. Con este inicio y tras la derrota contra América, Herrera asegura que confía en que su equipo tiene con qué avanzar en el campeonato.

“Nosotros no pensábamos perder hoy con América, creo que apenas van tres fechas, como usted dice, se ha ganado uno, se ha empatado uno y se perdió este. El torneo sigue; hoy, viendo el equipo, yo creo que también tenemos con qué pelear hasta el final y con qué ir al título y esperamos seguir”.