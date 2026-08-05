Millonarios anuncia su octavo refuerzo para la temporada 2026: así marcha su mercado de fichajes

Millonarios anuncia su octavos refuerzo para la temporada 2026: así marcha su mercado de fichajes / Colprensa

Aunque el segundo semestre de la Liga Colombiana ya va en la tercera fecha, los diferentes equipos del rentado local continúan potenciando sus nóminas con fichajes de última hora.

Millonarios, por ejemplo, anunció a través de sus redes sociales la llegada de un octavo refuerzo para el segundo semestre del 2026. Se trata de una pieza internacional y de suma experiencia que promete dar un salto de calidad para el mediocampo embajador.

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Leonai Souza es el octavo refuerzo de Millonarios

Leonai Souza de Almeida fue presentado este miércoles 5 de agosto como nuevo futbolista de Millonarios. El mediocampista brasileño de 31 años llega en condición de agente libre, luego de haber rescindido su contrato con el Náutico de la segunda división de Brasil.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación, Leonai Souza de Almeida se convirtió en nuevo jugador del equipo”, se anuncia en un comunicado divulgado en la página oficial del eqiuipo.

Y se complementa respecto a sus cualidades: “Leonai se desempeña como un volante de equilibrio, destacado por su fortaleza física, capacidad de recuperación, intensidad en la marca y criterio en la distribución del juego, cualidades que respaldan su amplia trayectoria”.

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Leonai es un viejo conocido del entrenador Fabián Bustos, quien lo dirigió en Barcelona de Guayaquil (Ecuador) durante las temporadas 2022 y 2023. Bajo el mandato del argentino disputó 27 encuentros.

Justamente sobre la llegada del experimentado futbolistas, el mismo Bustos explicó en rueda de prensa: “Es un chico que tuve en Barcelona dos años, creo que jugó tres o cuatro años ahí. Es un volante que va a venir a competir con los que tenemos para intentar hacer un equipo más físico”.

“La posibilidad de mercado estaba y la decisión fue en conjunto entre la junta directiva, la plataforma, la dirección deportiva, el cuerpo técnico. Obviamente yo lo conozco, va a venir a pelear un lugar ahí, a trabajar para hacer un mejor equipo”, complementó.

Así las cosas, Leonai llegará para disputar un cupo dentro del once titular frente a Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Viveros del Castillo y Dewar Victoria. Asimismo se transforma en el cuarto extranjero de la nómina junto al chileno Ureña y los argentinos Rodrigo Contreras y Javier Burrai.

Así marcha su mercado de fichajes de Millonarios en 2026

Leonai es el octavo refuerzo de Millonarios para la temporada 2026-2. Al brasileño se le suman: