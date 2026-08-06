Alerta en Medellín por crisis de ocupación en urgencias: Clínica CES llega al 176%

Medellín, Antioquia

Las autoridades de salud de Medellín se encuentran en alerta ante la crisis hospitalaria generada por la alta ocupación en los servicios de urgencias de los principales centros asistenciales de la ciudad. En las últimas horas, la Clínica CES informó que su Servicio de Urgencias presenta una sobreocupación del 176%, producto del incremento sostenido en la demanda de atención.

A pesar de esta situación, los equipos asistenciales de la institución continúan trabajando de manera permanente para ofrecer una atención segura, priorizando a los pacientes de acuerdo con la gravedad de su condición clínica y sus necesidades.

Las autoridades y la clínica hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable de los servicios de urgencias. Recomendaron acudir a los servicios de atención primaria, consulta prioritaria o medicina general cuando la condición de salud no represente una urgencia vital.

Finalmente, la Clínica CES agradeció la comprensión, el respeto y la confianza de los usuarios hacia sus profesionales y colaboradores, quienes mantienen el compromiso de cuidar la salud y el bienestar de los pacientes.

Cabe hacer mención que esta situación también la vive el servicio de urgencias del Hospital San Vicente Fundación de Medellín supera el 300% en el área de adultos. Esto ha generado que algunos pacientes que han consultado con una necesidad de prioridad ajusten hasta cinco días para una atención o se les asigne una cama, generando una afectación entre los pacientes que requieren de la atención.