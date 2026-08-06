Inician obras para instalar equipos electromecánicos del Túnel del Toyo

Túnel del Toyo, Antioquia

El Túnel del Toyo, considerado la obra vial más importante de Antioquia y una de las más ambiciosas del país, inició una nueva fase de construcción con el comienzo de las obras de alistamiento para la instalación de los equipos electromecánicos que permitirán su futura entrada en operación.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien informó que esta etapa permitirá avanzar en la adecuación del túnel para el montaje de todos los sistemas operativos.

Instalarán ventilación, iluminación y sistemas de seguridad

Las obras contemplan la instalación de los sistemas de ventilación, iluminación, red contra incendios, comunicaciones, monitoreo, control de tráfico, señalización y demás equipos necesarios para garantizar la operación segura del túnel.

“Estas obras permitirán la instalación de los sistemas de ventilación, iluminación, red contra incendios, comunicaciones, monitoreo, control de tráfico, señalización y demás equipos necesarios para la puesta en operación del túnel”, manifestó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El mandatario agregó que espera que esta nueva etapa avance con mayor rapidez gracias al respaldo del Gobierno Nacional entrante.

“Con el concurso y apoyo del Gobierno Nacional entrante confiamos en que esta etapa avanzará con el ritmo que requiere una obra tan importante para Antioquia y el país. Comenzamos a ver la luz al final del túnel”, añadió Rendón.

Llegó el primer contenedor con los equipos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que ya arribó el primer contenedor con los equipos electromecánicos que serán instalados en la megaobra.

“Llegó el primer contenedor con los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo. Los mismos que el Gobierno Petro dejó durante años embodegados”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

El mandatario también cuestionó que durante el gobierno anterior se suspendiera el aporte de recursos nacionales para el proyecto y aseguró que la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia asumieron parte de las obligaciones para evitar que la obra quedara paralizada.

Una obra clave para conectar a Antioquia con Urabá

El Túnel del Toyo hace parte del corredor vial Mar 1, que conectará el Valle de Aburrá con el Urabá antioqueño y los futuros puertos sobre el Caribe. El túnel principal tendrá una longitud cercana a 9,8 kilómetros, lo que lo convertirá en el túnel carretero más largo de América cuando entre en funcionamiento. Además, el proyecto reducirá significativamente los tiempos de viaje entre Medellín y Urabá y fortalecerá la competitividad logística y portuaria del país.