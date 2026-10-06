IUBello recibe su quinto Registro Calificado y ofrecerá Comunicación Digital desde 2027

Medellín, Antioquia

La Institución Universitaria Pública de Bello (IUBello) recibió el pasado viernes 2 de octubre su quinto Registro Calificado, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, que le permite incorporar a su oferta académica el programa profesional en Comunicación Digital.

La nueva carrera busca responder a las transformaciones que atraviesa el sector de las comunicaciones en el entorno digital. El programa estará disponible para quienes deseen iniciar su formación profesional durante el primer semestre de 2027.

Uno de los principales atractivos de esta nueva oferta académica es que contará con el beneficio de gratuidad, como parte de la apuesta institucional por facilitar el acceso y la permanencia. Según Lorena Gonzáles Ospina, alcaldesa de Bello: “Este nuevo programa cuenta con una apuesta de vanguardia en comunicación, tecnología y transformación digital.

Inscripciones abiertas

Los interesados en cursar el programa profesional en Comunicación Digital pueden realizar su proceso de inscripción a través de la página oficial de la institución: www.iubello.edu.co. El enlace de acceso al proceso se encuentra disponible en el banner principal del sitio web.

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La IUBello destacó que este quinto Registro Calificado representa un nuevo paso en la consolidación de su oferta de educación superior pública. Además, el programa iniciará actividades académicas en el primer semestre de 2027 y contará con el beneficio de gratuidad, de acuerdo con las condiciones establecidas para acceder a este beneficio.