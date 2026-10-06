EPM reutiliza agua de su edificio oficial para labores de mantenimiento en Medellín

Medellín, Antioquia

En medio de las acciones para promover el uso responsable del agua frente al fenómeno de El Niño, EPM y Emvarias, filial del Grupo EPM, comenzaron a reutilizar diariamente parte del agua almacenada en el espejo de agua del Edificio EPM para labores de mantenimiento urbano en Medellín.

La iniciativa contempla el aprovechamiento de 16.000 litros de agua cada día, equivalentes a la capacidad de dos carrotanques, que serán destinados al lavado de zonas duras y a la atención de puntos críticos sanitarios de la ciudad.

Entre los lugares que recibirán este recurso se encuentran el atrio y el perímetro de la Basílica Metropolitana, en el Parque de Bolívar; el parqueadero del Museo de Antioquia y el deprimido de la avenida Oriental.

El agua proviene de la piscina perimetral que rodea el Edificio EPM, conocida como espejo de agua, cuya capacidad alcanza aproximadamente 5.000 metros cúbicos, es decir, cerca de 5 millones de litros. Esta cantidad equivale, aproximadamente, al volumen de dos piscinas olímpicas.

Para transportar el recurso, dos carrotanques de Emvarias movilizarán diariamente el agua no potable hacia los diferentes puntos de la ciudad. De esta manera, se evita utilizar agua apta para el consumo humano en actividades de mantenimiento que no requieren este tipo de calidad.

EPM señala que la reutilización permite reducir el consumo de energía requerido para la operación de algunos equipos

Además del ahorro del recurso hídrico, EPM señala que la reutilización permite disminuir costos asociados al tratamiento del agua y reducir el consumo de energía requerido para la operación de algunos equipos. La estrategia hace parte de las acciones de EPM para aprovechar de manera eficiente el recurso hídrico y reforzar las medidas de ahorro ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La empresa destacó que el cuidado del agua requiere la participación conjunta de empresas, instituciones y ciudadanía, especialmente en actividades cotidianas en las que es posible sustituir el uso de agua potable por fuentes alternativas.

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Con esta medida, EPM busca que cada gota cuente y que el aprovechamiento de fuentes no potables contribuya tanto al cuidado del agua como a la construcción de una Medellín más sostenible.