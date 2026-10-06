Capturan a ‘La Liendra’, uno de los más buscados por homicidio en Medellín

Capturan a uno de los más buscados por homicidio en Medellín. Foto: Meval.

Medellín

Uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por estar involucrado en homicidios, fue capturado en Medellín.

El detenido, conocido con el alias de ‘La Liendra’, sería integrante del grupo delincuencial ‘Los del Llano’, estructura que, según las autoridades, tiene injerencia delictiva en este sector del noroccidente de la capital antioqueña.

La captura se produjo tras un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, como parte de las investigaciones adelantadas para identificar y judicializar a los responsables de hechos violentos registrados en la ciudad.

Más detalles de ‘La Liendra’

De acuerdo con la investigación, ‘La Liendra’ llevaría aproximadamente dos años de trayectoria criminal y sería el presunto autor material del homicidio de Carlos Acevedo Zapata, ocurrido el 25 de marzo de este año.

Este caso hizo que el hombre fuera incluido en el volante de los más buscados de Medellín, debido a su presunta responsabilidad en el crimen, ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por su captura.

“Gracias al trabajo de inteligencia e investigación criminal estamos llegando hasta quienes pretendan sembrar violencia en nuestros corregimientos y quitarle la tranquilidad a nuestra gente. Alias La Aliendra ya hacía parte del volante de los más buscados de la Alcaldía de Medellín. Hoy está capturado y tendrá que responder entonces ante la justicia por los delitos que se le imputan. Lo carteliamos y también cayó”, señaló Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Tras su detención, ‘La Liendra’ quedó a disposición de la autoridad judicial competente para responder por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones contra ‘Los del Llano’ con el propósito de determinar si sus integrantes estarían relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en San Cristóbal y establecer la responsabilidad de otros integrantes de la estructura.