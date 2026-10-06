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06 oct 2026 Actualizado 16:27

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Medellín

Ataque con arma blanca a conductor dejó dos capturados y caos vial en Itagüí

Cámaras de seguridad detectaron un ataque con arma blanca dentro de un vehículo de plataforma; el operativo dejó dos capturados y cierres viales durante la hora pico.

Ataque con arma blanca a conductor dejó dos capturados y caos vial en Itagüí

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Ataque con arma blanca a conductor dejó dos capturados y caos vial en Itagüí

Santiago Solórzano

Medellín
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Itagüí, Antioquia

Un presunto intento de homicidio en la calle 39 con carrera 50A, cerca del barrio San Isidro, provocó graves problemas de movilidad en Itagüí durante la hora pico. Las autoridades acordonaron la zona tras registrarse una agresión dentro de un vehículo de plataforma.

Según información confirmada por la Alcaldía de Itagüí, el caso fue detectado por cámaras de videovigilancia al notar movimientos sospechosos dentro del automotor. La rápida reacción policial permitió ubicar a los involucrados, hallar a la víctima con heridas de arma cortopunzante e incautar el cuchillo utilizado.

Capturas e investigación

Tras el operativo, dos personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía. Según informó la alcaldía de Itagüí, tanto la víctima como los agresores provenían de Bello. Mientras la persona lesionada recibía atención médica, peritos del CTI adelantaron la recolección de pruebas.

Más información

Restablecimiento del tránsito municipal

Las desviaciones viales generaron severa congestión vehicular en la mañana, impactando principalmente a quienes intentaban desplazarse hacia la ciudad de Medellín.

Sobre las 9:00 a. m., al finalizar los peritajes del CTI, las autoridades reabrieron la glorieta de Pilsen, normalizando paulatinamente el flujo vehicular en el municipio.

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