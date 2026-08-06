Habilitaron un carril en el km 7 de Las Palmas tras avance de obras de estabilización

Ingreso a Cola del Zorro desde Las Palmas- foto alcaldía de Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín habilitó un carril en sentido ascendente en el kilómetro 7 de la avenida Las Palmas, en el sector de Chuscalito, como parte del avance de las obras de estabilización que se ejecutan en uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

La intervención busca recuperar la banca que resultó afectada por un movimiento del terreno y garantizar la seguridad de los miles de vehículos que diariamente transitan entre Medellín, el Oriente antioqueño y el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Obras avanzan con micropilotes y nuevo sistema de drenaje

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que durante la intervención fueron construidos 137 micropilotes para estabilizar el terreno, además de un nuevo sistema para el manejo de aguas y la pavimentación de los dos carriles con asfalto reforzado.

“Acabamos de habilitar un carril en sentido ascendente en el km 7 de la vía Las Palmas, gracias al avance de las obras de estabilización en este importante corredor”, manifestó el alcalde Federico Gutiérrez.

El mandatario agregó que actualmente continúan los trabajos para instalar las defensas metálicas de seguridad.

“Seguimos la instalación de defensas viales para brindar más seguridad. Gracias a las más de 50 personas que trabajan en estas obras para mejorar la movilidad de la ciudad”, añadió Gutiérrez.

La intervención busca recuperar un punto crítico de Las Palmas

Las obras comenzaron tras detectarse un deterioro en la estabilidad de la banca, situación que obligó a restringir la movilidad en este tramo para ejecutar trabajos de ingeniería especializados.

Con la habilitación del carril de ascenso mejora parcialmente la movilidad hacia el Oriente antioqueño, mientras continúan las obras para recuperar completamente este punto crítico de la avenida Las Palmas y garantizar la estabilidad definitiva del corredor.