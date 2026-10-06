La Católica del Norte se suma a rumBo 2027 para llevar educación superior a jóvenes rurales. Foto: Universidad Católica del Norte.

Medellín, Antioquia

La convocatoria rumBo 2027, estará abierta hasta el 23 de noviembre de 2026 y está dirigida a jóvenes entre los 16 y 35 años, residentes en 53 municipios de 18 departamentos del país. El programa en unión con la Fundación Bancolombia ofrece apoyo para matrícula y manutención, además de mentorías, talleres, educación financiera y acompañamiento durante los estudios.

Gracias a la modalidad 100 por ciento virtual de la Católica del Norte, los beneficiarios podrán estudiar sin necesidad de salir de sus territorios. Entre los programas disponibles se encuentran Ingeniería en Analítica de Datos, Ingeniería Informática, Educación Infantil, Educación Básica Primaria, Desarrollo de Software y Gestión de Agroindustrias, entre otros.

Ana María Cardona, directora Comercial de Experiencia Estudiantil y Comunicaciones, invitó a los jóvenes de los municipios priorizados a aprovechar esta oportunidad para formarse sin abandonar su territorio.

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Los interesados pueden consultar los requisitos y realizar su postulación antes del 23 de noviembre de 2026, a través de la plataforma de rumBo y de la página web de la Católica del Norte. El proyecto busca generar nuevas oportunidades de educación y desarrollo para los jóvenes de la ruralidad colombiana, en alianza con instituciones como la Católica del Norte.