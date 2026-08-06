Imponen medida de aseguramiento a hombre señalado por el homicidio de auxiliar de vuelo de EE.UU.

Judicializado presunto responsable del asesinato de auxiliar de vuelo de American Airlines, asesinado en Antioquia. Foto: Cortesía Fiscalía

Medellín, Antioquia

Fue enviado a la cárcel Andrés Felipe Peña Corrales, procesado por el homicidio agravado y hurto calificado agravado del auxiliar de vuelo estadounidense Eric Fernando Gutiérrez Molina. El imputado no aceptó los cargos formulados por un fiscal de la URI de la Seccional Medellín.

Peña Corrales fue capturado en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, tras ser deportado desde Perú.

La Fiscalía estableció que el 22 de marzo, en Medellín, el procesado contactó a Eric Gutiérrez Molina y a una compañera de trabajo, también auxiliar de vuelo, en una discoteca del barrio El Poblado. Luego se dirigieron a un motel del sector en compañía de otro hombre. Allí, al parecer, les suministraron una sustancia que las dejó indefensas.

Se apoderaron de dinero y joyas de la mujer, avaluados en 1.650 dólares. La mujer fue abandonada en una vía pública, mientras que el auxiliar de vuelo fue estrangulado. Su cuerpo apareció cinco días después en el río Cauca, a la altura de Jericó, en el suroeste antioqueño.

Durante el tiempo en que permaneció desaparecido, presuntamente le retiraron dinero de sus cuentas bancarias.

Cabe hacer mención que, por los mismos hechos, otro hombre fue detenido en Perú, al igual que l Andrés Felipe Peña, debido a que este tenía una notificación roja de Interpol; actualmente las autoridades se encuentran realizando los trámites correspondientes para su extradición a Colombia.