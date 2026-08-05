CAF iniciaría en 15 días el desembolso de US$9.000 millones para proyectos en Colombia hasta 2030

Desde Barranquilla, el presidente ejecutivo de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, confirmó que en aproximadamente 15 días comenzarán los primeros desembolsos del programa de financiamiento por US$9.000 millones que la entidad destinará a Colombia.

El directivo explicó que se trata del mayor compromiso financiero asumido por la CAF con el país y que los recursos se ejecutarán hasta 2030 para respaldar proyectos estratégicos de seguridad energética, infraestructura, agua potable, saneamiento básico, cierre de brechas territoriales y programas sociales.

“Comenzamos prácticamente en 15 días porque ya firmamos el primer contrato para generación de energía solar con Celsia en Medellín”, afirmó Díaz-Granados.

El dirigente agregó que la entidad ya tiene autorizados cerca de US$700 millones para ser ejecutados durante este semestre en proyectos con alcaldías y gobernaciones de distintas regiones del país.

“Tenemos autorizados cerca de 700 millones de dólares para este semestre avanzar con alcaldías y gobernaciones. Yo aspiro que este semestre sea un semestre en el que comencemos ya con ejecutorias”, señaló.

¿Qué proyecto se priorizarían?

Entre las iniciativas priorizadas figuran proyectos de generación de energía, infraestructura vial, agua potable, saneamiento básico y mejoramiento de vivienda. Los recursos también respaldarán inversiones en Santander, Medellín, Antioquia, Urabá y la región Caribe, donde se adelantan estudios para el acueducto regional de Urabá, proyectos de renovación urbana en Santa Marta y líneas de financiación para Barranquilla, Cartagena y Bolívar.

Díaz-Granados también destacó la puesta en marcha del laboratorio “Patria Milagro” en la Ciénaga Grande de Santa Marta, una estrategia con la que la CAF busca impulsar proyectos de agua potable, saneamiento, vivienda y desarrollo social para reducir las brechas que enfrentan las comunidades más vulnerables de esa región.