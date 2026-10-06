Lluvias disparan aparición de caracoles africanos en barrios de Barranquilla

Las recientes lluvias en Barranquilla han favorecido la aparición de caracoles africanos en distintos sectores de la ciudad. Habitantes de los barrios Los Olivos II, Los Ángeles y El Golfo reportan la presencia de varios ejemplares en parques, patios y paredes de viviendas.

Durante un recorrido por estos sectores, Caracol Radio evidenció la presencia de estos moluscos, cuya aparición, según los residentes, aumenta durante las precipitaciones.

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Arelys Fuenmayor, residente del barrio Los Ángeles, aseguró que los caracoles aparecen de manera repentina cada vez que llueve y que, en algunos casos, llegan a cubrir las paredes de las viviendas.

“Cada vez que llueve salen demasiados caracoles en las paredes, se ponen negras y son los caracoles esos que dicen que son africanos y, en verdad, eso desespera uno porque uno tiene niño y eso está enfermedad y uno tiene que estar pendiente con los muchachos. Agarran los caracoles y eso es malo”, señaló la residente.

Autoridades recomiendan evitar el contacto directo

Ante la presencia de estos animales, las autoridades ambientales recomiendan a la comunidad evitar el contacto directo y tomar medidas de protección para su manipulación.

De acuerdo con Barranquilla Verde, el contacto con estos caracoles puede representar un riesgo para la salud, por lo que se recomienda utilizar guantes, tapabocas y gafas durante su recolección.

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La recomendación es disponer los ejemplares en bolsas con cal o sal y posteriormente enterrarlos a unos 50 centímetros de profundidad. Después de cualquier contacto, se aconseja lavar las manos y los brazos con abundante agua y jabón.

La entidad también pidió a la ciudadanía reportar la presencia de estos animales para solicitar acompañamiento de las autoridades ambientales.

En caso de requerir atención, los ciudadanos pueden comunicarse con la Patrulla Ambiental al 317 368 2850.