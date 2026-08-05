Se reporta bloqueo en la vía Barranquilla–Juan Mina por falta de energía: esto se sabe

Los habitantes del barrio La Pradera Tercera Etapa bloquearon la vía Barranquilla–Juan Mina, a la altura de la calle 129 con carrera 38, en protesta por la falta del servicio de energía eléctrica que, según la comunidad, ya completa cinco días y mantiene afectadas a unas 120 familias.

Luis Caro, gestor social del sector, explicó que la interrupción del servicio obedece al daño de un transformador que, hasta el momento, no ha sido reemplazado por la empresa Air-e.

“Llevamos cinco días sin fluido eléctrico acá en La Pradera Tercera Etapa debido a que un transformador se quemó y se necesita uno del mismo calibre. Ya se le pasó la información al gerente de Air-e, a los supervisores, al alcalde, a la Personería y a la Defensoría del Pueblo, pero no ha habido una solución”, sostuvo.

El bloqueo

Ante la falta de respuesta, los habitantes decidieron bloquear la carretera de manera pacífica para exigir el restablecimiento del servicio.

“La comunidad se tomó la vía para ser escuchada y que se resuelva la situación. Es una protesta completamente pacífica, sin quema de llantas ni actos de violencia; solamente hay obstáculos y las personas atravesadas en la vía”, finalizó.

La protesta en La Pradera Tercera Etapa se suma a las manifestaciones registradas este martes en varios sectores de Barranquilla y también en Riohacha por las constantes interrupciones del servicio de energía.