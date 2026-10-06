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07 oct 2026 Actualizado 03:24

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Disparan contra fachada de la cárcel Modelo de Barranquilla: Inpec investiga el hecho

El ataque quedó grabado en video en las cámaras de seguridad del lugar.

Más de 150 reclusos de la cárcel Modelo de Barranquilla en huelga de hambre. Foto: Colprensa

Más de 150 reclusos de la cárcel Modelo de Barranquilla en huelga de hambre. Foto: Colprensa(Thot)

Más de 150 reclusos de la cárcel Modelo de Barranquilla en huelga de hambre. Foto: Colprensa
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Un nuevo ataque a bala contra la fachada de la cárcel Modelo de Barranquilla se registró este martes, 6 de octubre. Dos hombres a bordo de una moto fueron captados por videos de las cámaras de seguridad momentos en que disparan.

Según se conoció, los disparos fueron realizados momentos después en que el director del penal ingresara al centro carcelario.

Por su parte, el INPEC está investigando los hechos y no se presentaron personas heridas.

El pasado 6 de mayo también ocurrió un hecho similar. Hombres a bordo de una moto dispararon contra la fachada del penal.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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