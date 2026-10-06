Disparan contra fachada de la cárcel Modelo de Barranquilla: Inpec investiga el hecho
El ataque quedó grabado en video en las cámaras de seguridad del lugar.
Un nuevo ataque a bala contra la fachada de la cárcel Modelo de Barranquilla se registró este martes, 6 de octubre. Dos hombres a bordo de una moto fueron captados por videos de las cámaras de seguridad momentos en que disparan.
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Según se conoció, los disparos fueron realizados momentos después en que el director del penal ingresara al centro carcelario.
Por su parte, el INPEC está investigando los hechos y no se presentaron personas heridas.
El pasado 6 de mayo también ocurrió un hecho similar. Hombres a bordo de una moto dispararon contra la fachada del penal.