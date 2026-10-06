Familia de Dayana Sánchez espera respuestas tras casi tres semanas de su muerte en Malambo Atlántico

La familia de Dayana Sánchez Mujica continúa esperando respuestas sobre las circunstancias que rodearon su muerte, ocurrida luego de permanecer hospitalizada en la E.S.E. Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena y ser encontrada posteriormente sin vida en una zona cercana al centro asistencial.

Han pasado casi tres semanas desde el hecho y, según su familia, aún no han sido llamados por la Fiscalía para entregar su declaración y aportar información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.

Carmen Mujica, madre de Dayana, aseguró que tampoco ha recibido el acompañamiento que esperaba por parte de las autoridades y del centro asistencial.

“No he recibido ayuda de parte de la salud también para que nos hagan los exámenes. Aquí hay cinco personas. Total que no he recibido nada, nada, nada, ni de parte del hospital, ni ninguna ayuda”, manifestó.

La mujer también señaló que la familia tuvo que asumir parte de los gastos relacionados con el sepelio de Dayana.

“No me ayudaron con el sepelio de la hija de la cristiana sepultura. Se pagó la fosa y el cajón, pero más nada. Desde ahí más nada me han ayudado”, afirmó.

La petición de la familia

La madre de Dayana pidió a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y evitar que el caso quede impune.

“Le hago un llamado a las autoridades que esto no vaya a quedar impune. que es una madre de familia, la que murió, dejó seis niños, más tengo una de cuatro añitos que es paciente oncológica, que por favor me ayuden a esclarecer el caso”, expresó.

También hizo un llamado al gerente del hospital: “Que se ponga la mano en el corazón, que no fue un animal, porque ni un animal no lo tira así como ellos me tiraron a mi hija”.

Hospital asegura que adelanta investigaciones

Por su parte, el Hospital Local de Malambo informó que inició investigaciones internas y disciplinarias y que entregó a las autoridades el material probatorio y los videos solicitados para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Caracol Radio intentó comunicarse con la Alcaldía de Malambo para conocer su posición y las acciones adelantadas frente al caso, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

La familia de Dayana, que asegura atravesar dificultades económicas, pide acompañamiento de las autoridades y avances en la investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.