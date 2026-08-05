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05 ago 2026 Actualizado 19:36

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Barranquilla

Así será la concentración de Iván Cepeda este viernes en Barranquilla

Esta jornada se suma a las concentraciones realizadas previamente en Cali y Bogotá.

Foto: prensa Iván Cepeda.

Foto: prensa Iván Cepeda.

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Barranquilla
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La concentración convocada en el marco de la desobediencia civil se llevará a cabo este viernes 7 de agosto a partir de las 10:00 de la mañana en la avenida Murillo con carrera 4, en Barranquilla.

En el lugar se instalará una tarima y se espera que, hacia el mediodía o en las primeras horas de la tarde, haga presencia el senador Iván Cepeda, quien perdió la contienda electoral frente a Abelardo De la Espriella.

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Esta jornada se suma a las concentraciones realizadas previamente en Cali y Bogotá. De acuerdo con las centrales obreras, se prevé la asistencia de delegaciones provenientes de varios departamentos de la región Caribe.

Henry Gordon, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del Atlántico, señaló que la movilización contará con una amplia participación y destacó que se espera la llegada de varios congresistas a la capital del Atlántico.

Cabe recordar que esta concentración hace parte del llamado a la desobediencia civil pacífica que ha reiterado el senador Iván Cepeda.

“Se espera la presencia de un gran número de congresistas que llegarán a Barranquilla”, sostuvo Gordon.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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