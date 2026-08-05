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05 ago 2026 Actualizado 12:03

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CAF impulsa una alianza estratégica para fortalecer el turismo en Santa Marta y el Magdalena

El sector público y privado se articulan con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para beneficio del departamento.

CAF impulsa una alianza estratégica para fortalecer el turismo en Santa Marta y el Magdalena/ Cotelco Magdalena.

CAF impulsa una alianza estratégica para fortalecer el turismo en Santa Marta y el Magdalena/ Cotelco Magdalena.

CAF impulsa una alianza estratégica para fortalecer el turismo en Santa Marta y el Magdalena/ Cotelco Magdalena.
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La ciudad fue escenario de un encuentro estratégico liderado por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; Fidel Vargas, viceministro de Turismo designado; un representante de Aeropuertos de Oriente, operadores del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta; y al gremio hotelero y turístico donde dialogaron sobre iniciativas claves que fortalezcan la competitividad de la ciudad y el departamento como destino.

Durante el encuentro se trataron temas como la conectividad aérea, la promoción internacional y el desarrollo de proyectos, lo que reafirma el compromiso de trabajar de manera articulada entre el sector público, privado y los actores estratégicos del territorio con el fin de generar un turismo más sólido competitivo y sostenible.

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Los asistentes coincidieron en que el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, los organismos internacionales, el sector privado y los gremios será determinante para consolidar un destino más competitivo. Esta reunión coincide con los encuentros con el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo y representantes del gobierno del presidente electo en la ciudad de Barranquilla, donde también se trataron temas relacionados con el apoyo a la capital del Magdalena.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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